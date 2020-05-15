浙江温州培育婚姻家庭辅导员破家事难题

5月12日，浙江省温州市婚姻家庭辅导员专项能力培训项目启动，首期培训班在洞头区开班，为期4天，共32课时。百名学员共同学习了婚姻家庭心理辅导基础知识、恋爱择偶与夫妻关系咨询、社会工作知识与咨询调解实务技巧等内容。这是温州市妇联实施家事基层微化解改革的一项新举措。

据统计，近几年来婚姻家庭纠纷类信访量占温州市妇联系统信访总量70%以上。2019年以来，全市妇联系统排查婚姻家庭纠纷12895起，已化解12068件，化解率93.59%，其中化解在乡镇（街道）、村（社区）的有11201件，占总化解数92.82%。

为破解基层力量不足、专业能力不强的短板，温州市妇联联合市委政法委、市人力社保局、市财政局、市司法局实施“温州市婚姻家庭辅导员专项能力培训三年行动计划”，计划3年培训7400名婚姻家庭辅导员，实现每个村（社区）配备1~3名婚姻家庭辅导员的目标。

“目前，温州市的婚调已融入综治‘一盘棋’，建立起‘闭环式’服务体系，且正在逐步完善家事微化解，再加上大量专业力量的加入，一定程度上会最大限度将婚姻家庭纠纷消灭在萌芽状态。”温州市妇联主席何莉平介绍。

早在2012年，温州出台《关于推行婚姻家庭纠纷人民调解工作机制的实施意见》，将婚调纳入全市大调解工作体系，全面推行市县两级婚调委“有场所做事、有专人干事、有经费办事”的实体运作模式。

在此背景下，温州市妇联积极对接、主动作为，推动婚调纳入县级社会矛盾纠纷调处化解中心规范化建设内容，各县（市、区）婚调委因地制宜入驻，进一步前移服务关口。截至目前，9个县（市、区）已入驻，7月份将实现12个县（市、区）全入驻。

与此同时，通过危机前开展主题宣讲，危机中发挥多元化解服务机制优势，开展精准化危机干预服务，危机后建立家庭需求清单和妇联服务清单等一系列措施，形成闭环式服务体系。

“在四级互联互通体系中，婚姻家庭辅导员主要集中在村级层面，发挥排查化解作用。”何莉平说。

在温州，市级层面有“三大专家团”为家事调处提供后援；县级层面有婚调委进驻社会矛盾纠纷排查调处化解中心、民政婚姻登记大厅、法院家事审判合议庭等地，“刚柔并济”促进案结、事了、人和；乡镇层面则是将家事纠纷排查化解融入基层治理体系“四个平台”，避免婚姻家庭纠纷升级。

首日课程结束后，学员北岙街道三盘社区妇联主席鲍建武说：“这次培训安排的课程实操性和指导性很强，都是我们日常化解家庭矛盾中最缺乏和最需要的。通过培训，我对排查化解家事纠纷更有信心了。”

届时，具有专业素养的婚姻家庭辅导员再加上“平安妈妈”、村（社区）妇联执委等专兼职网格员共同作用，他们似一个个“触角”，瞄准家事化解的一件件“小事”，加大家事纠纷化解在萌芽、在基层力度，为基层妇女和家庭提供便捷服务，让“小事不出村、大事不出镇”落地见效，以家事“小切口”激活基层社会治理“大能量”。（记者 姚改改）