彻查“蛋白固体饮料” 事件必须“环环相扣”

儿童是否吃得安全，考验着一个社会的道德底线。近日，湖南省郴州市永兴县“蛋白固体饮料”事件，让婴幼儿食品安全问题再次刺痛我们的神经。

商家将蛋白固体饮料冒充特殊医学用途配方食品销售，给稚嫩的生命造成伤害，这警示我们，面对保障儿童食品安全这道“必答题”，监管更需“环环相扣”，查杀必须“刀刀见血”。

设身处地想想，我们便能体会到家长们的自责、愤怒与无奈：本想着花大价钱购买“优质奶粉”给孩子更好的营养补给，却在不知不觉中阻断了孩子的营养源。这无疑给本就属于弱势群体的儿童的生命健康带来不可估量的“流失”。

而值得进一步关注的是，以固体饮料冒充堪称“救命粮”的婴幼儿奶粉，如何一步步诱导家长购买？是否存在利益链条？生产者是不是打了“擦边球”？……这些都需要相关部门拿出“硬刚”姿态缕清、查明、亮剑。

据悉，湖南省人民政府已责成湖南省市场监督管理局、郴州市等组成调查组对涉事商家彻查。考虑到媒体报道中湖南之外的其他省份也有类似情况，我们有必要对婴幼儿奶粉甚至全部食品进行一次“大体检”，对可能存在的“黑暗角落”进行全方位清理，让生产、销售、流通等各个环节都在阳光下运行。

食品安全无小事，孩子的食品安全更是涉及千家万户安康、国家民族未来的“天大的事”，唯有“环环相扣”查杀背后黑手，堵住监管漏洞，拧紧责任链条，才能让孩子们吃得放心，茁壮成长。（评论员 韩亚聪）