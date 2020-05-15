热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

彻查“蛋白固体饮料” 事件必须“环环相扣”

2020年05月15日08:29 来源：中国妇女报

儿童是否吃得安全，考验着一个社会的道德底线。近日，湖南省郴州市永兴县“蛋白固体饮料”事件，让婴幼儿食品安全问题再次刺痛我们的神经。

商家将蛋白固体饮料冒充特殊医学用途配方食品销售，给稚嫩的生命造成伤害，这警示我们，面对保障儿童食品安全这道“必答题”，监管更需“环环相扣”，查杀必须“刀刀见血”。

设身处地想想，我们便能体会到家长们的自责、愤怒与无奈：本想着花大价钱购买“优质奶粉”给孩子更好的营养补给，却在不知不觉中阻断了孩子的营养源。这无疑给本就属于弱势群体的儿童的生命健康带来不可估量的“流失”。

而值得进一步关注的是，以固体饮料冒充堪称“救命粮”的婴幼儿奶粉，如何一步步诱导家长购买？是否存在利益链条？生产者是不是打了“擦边球”？……这些都需要相关部门拿出“硬刚”姿态缕清、查明、亮剑。

据悉，湖南省人民政府已责成湖南省市场监督管理局、郴州市等组成调查组对涉事商家彻查。考虑到媒体报道中湖南之外的其他省份也有类似情况，我们有必要对婴幼儿奶粉甚至全部食品进行一次“大体检”，对可能存在的“黑暗角落”进行全方位清理，让生产、销售、流通等各个环节都在阳光下运行。

食品安全无小事，孩子的食品安全更是涉及千家万户安康、国家民族未来的“天大的事”，唯有“环环相扣”查杀背后黑手，堵住监管漏洞，拧紧责任链条，才能让孩子们吃得放心，茁壮成长。（评论员 韩亚聪）

(责编：许心怡、崔元苑)


推荐阅读

世界免疫周：专家解读疫情期间如何安全接种疫苗   疫情期间一些关于卡介苗、肺炎球菌疫苗对新冠肺炎有保护效果的传言，是否确有依据？世界免疫周期间，复旦附属儿童医院传染科主任、疫苗接种评估主任曾玫，苏州市疾控中心传染病防制科科长栾琳围绕群众关心关注的疫苗接种问题接受了人民网记者采访。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn