武汉将对全市市民有序开展核酸检测

武汉市14日召开“全市加强核酸检测加快筛查无症状感染者”工作部署会，接下来一段时间，将对全市市民有序开展核酸检测，从而进一步摸清无症状感染者底数，有效管控新冠肺炎疫情。

当天召开的会议指出，核酸检测是疫情常态化防控的重要手段，有利于早发现、早治疗确诊病例，有利于早发现、早隔离无症状感染者。4月以来，武汉市已对部分重点人群开展了核酸检测，实践证明这是一个行之有效的措施。

近段时间，武汉进入新冠肺炎疫情常态化管理，统筹推进疫情防控和经济社会发展。最近，武汉每天仍检出几例到十几例无症状感染者，尽管这些无症状感染者全都被隔离治疗，但仍在社会上引起了担忧。传染病有其发展规律，从流行病学角度来说，一次大的流行之后，完全不出现确诊病例或无症状感染者几无可能。

为给当前复工复产、复商复市、复学复课等营造安全健康的环境，武汉市当天决定在前期已完成300多万人次核酸检测工作的基础上，扩大核酸检测范围，加大无症状感染者排查、收治力度。

据武汉市新冠肺炎疫情防控指挥部相关负责人介绍，此次核酸检测将突出重点，科学有序组织实施。检测对象为武汉市未进行过新冠病毒核酸检测的常住居民和暂住居民，优先排查曾经的有疫小区、老旧小区、人口密集小区居民。核酸检测工作以区为单位进行，各区负责组织本辖区内居民、企事业单位职工和门店经营户相关人员，进行采样检测。各区应及时掌握辖区内核酸采样覆盖完成情况，确保不遗漏、不重复。

武汉市各检测机构将抽调工作人员，加强业务培训，组成采样小分队，深入各筛查单元实施采样，采取安全防范措施，避免交叉感染。该市将充分调度各方检测资源，优化检测方法，提升检测能力，为本次筛查工作提供支撑。

本次武汉全民核酸检测所需经费，原则上由市、区财政按1:1比例分担。武汉市新冠肺炎疫情防控指挥部呼吁市民打消顾虑，积极配合此次筛查，以对自己和他人负责。(记者 徐金波)