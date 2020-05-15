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多地上演复课“大戏” 线上线下如何衔接才是关键

2020年05月15日08:19 来源：科技日报

近日，伴随着中小学开学复课而来的，不仅有久违的琅琅读书声，还有网友对于从网课到课堂、从线上到线下的热议。

受疫情影响，网课成为了大多数学校进行教学的唯一选择。在这个“史上最宅假期”内，在线教育发挥了巨大的作用，让教师足不出户就能开展教学任务、完成教学目标。随着疫情形势渐渐好转，多地学校开学复课，网课与在校学习之间如何更好地衔接，成了当下的重点。

近日，多地教育主管部门发文，提出调减周末、暑假和利用课外时间，补偿教学。然而也有部分地区规定，除初三、高三年级可利用周六上课外，其他年级不得利用双休日、法定节假日和课外时间等组织中小学生集体上课或补课。

因地制宜实施补偿教学

复课后，在线教学的“成绩”，或可从一张张摸底试卷中以管窥豹。

这几天，南京初一学生李彦（化名），终于回到了她期待已久的课堂。等待她的是一张摸底试卷。从1月18日放寒假以来，她已经在家自学3个多月，4月20日起，学校还开通了网课。

在江苏各地已经复课的中学，开学第一件事，便是摸底考试。

开学前，南京金陵中学曾向3个年级的学生进行学科知识点掌握情况的问卷调查，从学生自我评价角度了解网课期间的学习效果。

尽管有了思想准备，当看到开学后的学情调研成绩时，教师们还是有些意外。“学生们的平均分比预想的要低一些。”南京金陵中学副校长陈立其表示，在线教学中，教师难以获得实时反馈调整教学内容，同学之间的实时交流也不多。

面对这种情况，学校如何调整？陈立其介绍，该校每周设置1—2个学时，用来弥补在线教学的不足，“我们对补偿教学的知识点进行零起点教学，主要是利用作业和限时练的纠错方式来进行。教师对习题讲评会更加细致，重要的知识点学生掌握不太好时，我们会在习题讲评后，再让学生做纠错练习，确保教学效果”。

“复课后，我们根据摸底考试的情况，组织各学科教师进行了7—10天的回顾性教学，将网课的内容重新梳理，对学生掌握不好的知识点重点讲解。”江苏海门中学校长石鑫说，本学期原定于4月底的期中考试，现在也延迟到了5月中旬。

河南省教育厅副厅长毛杰介绍，学生返校复学后，原则上按照中学安排4周左右、小学安排3周左右的时间开展教学衔接。

事实上，调整的方式可谓“因地制宜”。部分地区选择利用节假日、课余时间等补偿教学，追赶教学进度，重新巩固网课内容，让学生真正“吃透”网课课程后，再开始新的课程教学。

也有部分城市教委明确，不会占用学生周末或暑假的时间进行补课。北京市教委新闻发言人李奕透露，非毕业年级，将不会占用周六日时间，课程将安排到7月中旬。上海市教委相关负责人曾表示，目前不主张学校安排周末补课。

多地复课后补偿学时的新闻，引发了网友的热议。有网友表示：“对于学霸来说，可能上网课跟在学校学习没多大区别，回到学校还要把学过的知识再学一遍，是浪费时间。”

但也有网友认为，“对于一些学习能力一般的学生来说，网课可能效果真的没多好，再学一遍有助于巩固”。

近日，教育部应对新冠肺炎疫情工作领导小组办公室主任、体育卫生与艺术教育司司长王登峰在接受媒体采访时表示，开学以后，鼓励各地充分利用周一到周五的有效教学时间。如果觉得这个学期的课程落后了一点，可以通过调整周一到周五学习的时间，比如每天增加半小时到一小时，就可以补回很多内容。

因人而异调整教学计划

“从目前来看，网课的教学质量不如面授，主要体现在缺乏交互的教学形式，部分教师组织在线教学的经验不足，部分学生的自律性差。”21世纪教育研究院副院长熊丙奇表示，学生的在线学习效果不理想，解决方式不只“压缩暑假、调整双休日”一个选项。比如，可以利用课后时间进行有针对性的补课，因人而异，因地制宜。

中国教育科学研究院研究员储朝晖则提出更大胆的解决思路，“我建议改变课程教学计划，重点讲述必要的知识点，去粗取精，不必拘泥于单个学期的课程安排，有必要时甚至可以对下一学期、学年的教学计划重新调整”。对于还没有复学，正在上网课的师生，他建议，网课可以重点讲述陈述性的知识，一些需要动手操作类的教学内容，可以调整到返校后授课。

扬州市教育科学研究院研究员陈国兵建议，教师要做好本班级线上教学的学情诊断，通过线上教学的痕迹分析和线上课程的专题检测，形成线上教学的问题清单，学生要进行线上学习的自查自评，建立问题清单。同时，教师要特别关注线上教学的区域差异、个体差异，对于基础比较薄弱的班级，建议开设“线上复习回顾课程”，有条件的情况下，为基础薄弱的同学开展一对一补学指导。

对于开学之后如何做好线上线下教学的衔接，王登峰在接受媒体采访时表示，对于线上开设的新课，开学之后还要系统串讲，直到所有孩子都掌握这些知识以后再开始新的课程；如果是线上没有涉及到的内容，那就从零开始讲授。另外，如果这个春季学期的任务确实有很多没有完成，也可以调整到秋季学期，甚至调整到下一个学年，通过学段、学期、学年的调整，通过充分利用有效教学时间，还有线上线下教学的衔接，尽可能避免占用孩子们休息的时间学习。

（金 凤）

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教育部：全国返校学生数已超过1亿

科技日报讯 （记者张盖伦）近日，在教育部新闻发布会上，教育部应对新冠肺炎疫情工作领导小组办公室主任、体育卫生与艺术教育司司长王登峰介绍，目前全国返校学生数已达学生总数的三分之一，已超过1亿，预计5月底将达1.5亿至2亿。

王登峰指出，开学复课后，校园防控面临严峻的形势和挑战。教育系统进入疫情防控“运动战”阶段，危险因素更加复杂多变。从中小学到高校的全面复课复学，带来更大范围、更大规模的人员流动，学生聚集性活动、留学生管理问题等给学校疫情防控带来新的风险，教育系统疫情防控从开学前的“阵地战”转为“运动战”。

返校学生越多，各类活动场所人员距离等防控“硬要求”就越难以保障，突发事件发生概率增加。特别是国内无症状感染者不断出现，给返校复学带来疫情反弹的潜在风险。

当疫情防控进入常态化阶段，各种伴生问题不断显现，如应激反应、焦虑等心理问题、升学和就业等民生问题、线上线下教学衔接等教学管理问题等。

面对这些挑战，王登峰说，教育系统的目标是做到“万无一失”，也要确保在“万无”的基础上，一旦出现“一失”，能够快速应对，形成闭环。

(责编：许晓华、李轶群)


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