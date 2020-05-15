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老人误食枣核 下沉干部援手送医

2020年05月15日08:18 来源：北京商报

生活中，因误食枣核就医的突发事件时有发生。5月8日，家住郁金香舍社区的一位老人就遇到这种情况，紧急时刻，幸得社区的下沉干部帮助，确保了老人的身体健康。

当天早上8点左右，韩亭兰在自家吃早饭时不小心吞食枣核卡在食管中，突发状况和身体的异样让老人一下子陷入慌张状态，她第一时间想到前往医院就医。但糟糕的是，老人的儿女均不在身边，老伴儿也一早就出门前往北京医院就诊，只剩她一人在家。在食管卡入枣核的情况下只身一人就医无疑加大了风险，这让老人的心情更加惴惴不安。情急之时，老人脑海中闪现出社区居委会。于是，她带上医保卡和钱包，直奔居委会求助。

彼时，居委会尚未到上班时间，但已有人提前到岗，到社区支援疫情防控工作的下沉干部刘铮就是其中一位。了解情况后，他顾不上屋外飘着的小雨，当即决定冒雨开自己的车送老人去医院，另一位社区工作者则立即向居委会主任报告情况。这份及时的帮助让韩亭兰心里的焦虑情绪消散了不少，而更让她感动的还有这位小伙子的细心。开车前往同仁医院亦庄院区的路上，正值早高峰，路上有些拥堵，为缓解老人因身体不适引起的焦虑，刘铮始终保持与老人说话，询问老人身体情况，为老人递水递物，尽量转移老人注意力。

而当两人挨过了早高峰的车流，医院车位已满，无处停车的新问题又摆在两人面前。为节省时间，两人商量决定老人先下车到医院挂号，刘铮找车位停好车后，立即一路小跑赶往急诊与老人会和。充满消毒水味道的医院走廊里，他始终陪在老人身边，未曾离开半步。不久后，老人的女婿也匆匆赶到医院，刘铮确认双方的亲属关系后，又陪同老人做完CT，跟老人的家人交接清楚后才离开。之后，在医院大夫的精心医治下，老人通过半麻胃镜成功取出约3毫米长的枣核，于当晚8点平安回到家中。

这位热心小伙的帮助让韩亭兰印象深刻，第二天，老人就电话联系刘铮向他报平安，并手写了一封送到居委会。她在信中写到：“特别是刘铮小青年，冒雨开车陪我去医院急诊，跑前跑后、不辞辛苦，他是一个积极要求进步的好青年！”

记者了解到，刘铮是位1998年出生的小伙子，在经开区政务服务中心工作，事发当天是他到社区下沉的第二天，面对突发情况的镇定和妥善处理，源于大学期间勤工俭学和日常工作中的服务意识及自身积累的经验。在他看来，不管在政务服务中心还是在社区，自己做的都是为人民服务的工作，居民们的安心和满意就是对自己最大的认可。

在区内，还有很多和刘铮一样的下沉干部，疫情期间，他们走到基层，用认真负责的工作态度，用爱心和耐心为居民做好服务，和社区工作者一起为居民们筑起暖心防线。（融媒体中心记者 于晓玲）

(责编：许心怡、崔元苑)


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