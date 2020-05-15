警惕保健品诈骗穿上“防疫马甲”

针对老年人的保健品诈骗层出不穷，在新冠肺炎疫情下，它们“换了个马甲”又开始招摇撞骗。北京市老龄协会近日公布一起案例，有人打着自己推销的保健品可以预防新冠肺炎病毒的名义实施诈骗，导致很多老年人上当受骗，损失钱财。

新冠肺炎疫情防控常态化，短短几个字，却意味着很多东西，因为这表示在未来很长一段时间内，一些疫情防控期间采取的措施，养成的习惯，都需要我们延续下去、坚持下去。然而，一些骗子或者是保健品商家也从中看到了“商机”，开始利用公众加强疫情防控的迫切心理大做文章，实施自己的骗局。

北京市老龄协会近日公布的这起案例，就非常具有典型性，也非常具有警示意义。这名自称某国际著名保健品公司中国区代理人的骗子，在潜入成员多数都是老人的拼购群以后，以私聊的方式表示自己有国外进口的“一次服用一辈子都不会感染此类病毒”的保健品。然而在老人转了几万元钱以后，非但没有收到保健品，反而被骗子推销其他的商品，在老人起疑在微信群询问以后，才发现骗子和很多老人都通过私聊的方式进行了诈骗活动。这时候，骗子和群里的托早已悄悄退群，不知所踪。

利用疫情防控来设置骗局，骗子确实很精明，但上当的老人也确实很糊涂。既然都会玩手机，懂得网购，按理说也不会因为信息闭塞而对一些新冠肺炎疫情防控的常识完全不知情、不了解吧？各路专家三番五次地说目前并没有预防和治疗新冠肺炎的特效药，一些老人怎么就相信了骗子所谓的“一次服用一辈子都不会感染此类病毒”呢？

骗子也知道老人好忽悠，但是老人的子女不好忽悠，所以在实施诈骗的过程中特意要求老人不要告诉子女。老人们应该明白，这个世界上最关心自己的，永远是自己的子女，而不是不认识的陌生人。而老人的子女，也要在平时的生活中多些对老人的关心和了解，能够从蛛丝马迹中发现端倪，做好对老人的科普和引导工作。