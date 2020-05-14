张晶：25年深耕市场 与变化和机遇共同成长

5月5日，在“2020上海全球新品首发季暨上海国际美妆节启动仪式”上，玫琳凯全新首发子品牌——怡泰研Intelliderm。玫琳凯中国对外事务及品牌副总裁张晶在启动仪式上表示，在过去的四分之一个世纪里，美的潮流瞬息万变，但玫琳凯品牌内在的创新基因在经典永驻的同时始终保持着新鲜活力。一直以来，玫琳凯与全球皮肤学家、医师、学术机构、知名设计师等专业人员紧密合作，从25年前初入中国携“基础五步”启蒙中国女性护肤意识，到今天依然用充满科技力和潮流感的产品引领着美丽风潮。

据介绍，除令人期待的新品即将面世之外，玫琳凯还将与女性组织sHero合作，发起sHero25榜单评选活动，用以表彰2020年全国杰出、美丽、令人瞩目的女性代表。与此同时，线上观看风尚盛典、线下热门商圈大屏打卡、讲述自己的“美力”故事……全国各地美力25系列活动陆续开启，共同庆祝玫琳凯中国的25周岁生日。

据了解，玫琳凯于1995年进入中国，多年来一直为消费者提供高质量产品。玫琳凯中国总裁翁文芝表示，25年的路途并不平坦，但玫琳凯对于困难始终保持着清醒的认知与冷静的应对。玫琳凯深厚的传统和根基给予我们信心与动力，打破常规才能够更好地面对变化，使企业在无论任何时候都能找到合适、稳健的前进道路。

翁文芝表示，玫琳凯来到中国就是为了传承“丰富女性人生”的使命，通过低门槛、轻起步、重培养的“美力we事业”，帮助中国女性实现了经济独立和个人成长，并收获了品格、才华、形象的全面提升。在25年来坚守初衷的同时，玫琳凯也在时代的变革中不断谋求新发展，持续为消费者提供优质、安全及高效能的产品。

中国市场给予了玫琳凯自由生长的沃土，玫琳凯也不忘初心，积极回报社会。翁文芝表示，多年来，已有超过35万玫琳凯人通过感恩公益基金捐款，这些款项被用于帮助唇腭裂女童、白血病患儿、自闭症家庭等多个公益项目。

“25岁对于一个人来说正值起飞的黄金年华，对于一个企业来说同样充满了青春的激情及无限可能。中国一直是玫琳凯全球三大市场之一，未来我们将持续在华投入和运作，也将对集团全球业务起到积极作用。”翁文芝在谈及未来发展时表示充分相信中国市场的潜力，“任何一个企业在市场立足的首要策略在于服务市场和社会，在后疫情时代以及更远的未来，玫琳凯都将一直致力于帮助更多女性拥有外在的美丽及成功的事业机会，真正获得幸福指数的提升。”