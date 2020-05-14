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国家卫健委：本土聚集性疫情密切接触者仍在增加 加大检测和排查力度

2020年05月14日15:23 来源：人民网-人民健康网

人民网北京5月14日电 （许晓华）14日，国务院联防联控机制就方舱医院集中收治工作情况举行发布会。会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司司长宋树立在通报疫情情况时表示，近10日，尚在医学观察的无症状感染者减少了22%，日新增无症状感染者均低于20例。但本土聚集性疫情中追踪到的密切接触者仍在增加，要加大检测和排查力度，尽快找准传播源和扩散面，坚决防止疫情反弹。

宋树立介绍，5月13日0时—24时，各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：新增确诊病例3例，均为本土病例，其中辽宁2例，吉林1例；无新增死亡病例；无新增疑似病例。当日新增治愈出院病例6例，解除医学观察的密切接触者387人，重症病例减少1例。

境外输入现有确诊病例60例，其中重症病例3例；现有疑似病例3例。累计确诊病例1692例，累计治愈出院病例1632例，无死亡病例。

截至5月13日24时，据各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：现有确诊病例101例，其中重症病例9例；累计治愈出院病例78195例，累计死亡病例4633例，累计报告确诊病例82929例，现有疑似病例4例。累计追踪到密切接触者738262人，尚在医学观察的密切接触者5291人。新增无症状感染者12例，其中境外输入1例；当日转为确诊病例1例；当日解除医学观察49例，其中来自境外输入2例；尚在医学观察无症状感染者712例，其中境外输入36例。

累计收到港澳台地区通报确诊病例1535例。其中，香港特别行政区1050例，澳门特别行政区45例，台湾地区440例。

(责编：刘卿、孙博洋)


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