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医生成功“拆弹换瓣”

2020年05月14日09:52 来源：海南日报

心脏比正常人大一倍，但各项指标却远低于正常人。一个月前，36岁的小赵在海口市人民医院诊断患有罕见重症心脏瓣膜病。如不及时救治，等待他的便是心衰、死亡。但幸运的是，近日，医生成功为其“拆弹换瓣”，小赵重获新生。

据了解，患者小赵15岁时就发现有一颗罕见的巨大心脏。多年来他经常呼吸困难、心慌，体力活动明显受限。由于经济困难，疾病迟迟没有得到治疗，近来病情愈发加重，并且出现反复咯血症状。

一个多月前小赵辗转入住海口市人民医院心脏外科，经药物治疗，症状有一定缓解，但心脏彩超检查提示：二尖瓣重度关闭不全，主动脉瓣轻度关闭不全，三尖瓣中度关闭不全，巨大左心房，心脏比正常人大一倍，而且胸CT提示有纵隔占位和右肺血管畸形的可能，属于罕见的重症心脏瓣膜病患者，应尽早手术。

然而患者及其家属得知可以手术治疗后，仍然一脸愁容。他们主要是担心手术风险和医疗费用问题。得知小赵的顾虑后，医院又充分向患者解释手术的必要性以及可通过多渠道帮患者争取民政政策帮扶，患者终于同意了手术。

手术由该院心脏外科主任白树堂主刀，手术历经6个小时，顺利完成。术后小赵恢复状况良好，术后第1天，就拔除了气管插管，开始进食。

如今，小赵呼吸顺畅了，心情了舒畅起来，总说好想早点回家，看看孩子。（记者侯赛）

(责编：李轶群、许晓华)


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