在春夏，酝酿一坛冬天的至味

春夏是属于味蕾的，随着各种新鲜果蔬纷纷上市，吃货们纷纷唱响“甜蜜蜜”，好主妇们也在蔬菜摊前挑挑拣拣，因为又到了腌菜做果酱的好时节了。李子柒曾说：“错过挖野菜的好时候，也就错过了这个春天。”借用这句话，“错过腌菜的好时候，也就错过了冬天的至鲜美味。”

有言道：万物皆可做腌菜。从前，腌菜帮助人们度过寒冷的、缺乏新鲜蔬菜的贫乏冬天，学腌菜、会做酱就成了那个年代女人们的“必修课”。如今，腌菜已成为我们回归朴素和田园生活的一种方式，而自制果酱、果酒、水果酵素等更是我们追求美好健康生活的新尝试。

《菜根谭》有句话是：人常咬得菜根，则百事可做。当你吃遍了全世界的山珍海味，一碗清粥，一碟腌菜，或许竟成了最美味的珍馐。因为这是记忆中的味道，也是家的味道，更是春夏的味道。

趁现在阳光正好，快来做腌菜、果酱吧，私藏这一口春夏的芬芳醇厚，等到冬天来了，这就是最幸福的人间风味。