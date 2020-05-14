一台面包机，搞定自制果酱

春天，市场上红艳艳的草莓和乌黑透亮的桑葚总让我们想起小时候的甜蜜时光。我家每年都自己做各种果酱，无任何添加剂，味道纯正，一次多做点放冷冻室，能吃一个夏天。其实做果酱也很简单，主要就是水果、柠檬汁、白砂糖或蜂蜜，有一台面包机，一键式操作就可搞定。

桑葚果酱。食材：桑葚500g，蜂蜜150g，玉米淀粉30g，柠檬一个，盐适量。

做法：1.将桑葚果反复冲洗后加两勺盐，在水中浸泡半小时，倒掉盐水后再反复冲洗几遍，捞出控净水分。2.加入蜂蜜（或白糖）和玉米淀粉，挤入点柠檬汁，柠檬汁是天然防腐剂可延长保质期。3.启动面包机果酱程序，时间定为1小时零5分钟，一键操作非常简单。

注意：用盐水洗桑葚果可起到杀菌杀虫作用，喜欢细腻口感可用料理机先把桑葚果打碎再加工，不过我喜欢有果粒的口感；如果没有面包机，也可以用锅来煮，小火慢熬，熬至没有水分粘稠即可，不过时间大约需2小时左右，注意边熬边勤搅拌，别糊锅。

草莓果酱。草莓可提前用糖腌渍三四个小时帮助出汁，腌渍也是为了熬制果酱时，能较好保留果肉的完整性。

做法：1.草莓清洗干净、晾干，装果酱的玻璃罐要高温消毒。2.草莓和糖的比例为2:1（不喜欢甜可适当减糖，但糖有防腐作用不能减得太少，以免果酱发霉）。3.柠檬汁的比例大概是一斤水果加半个柠檬挤出的汁，柠檬是帮果酱出胶的，本身出胶少的水果可适当增加柠檬汁。果胶含量较少的水果有菠萝、猕猴桃、梨、桃子等。4.有些草莓果酱配方里添加了少许黄油，是为了果酱口感更顺滑，你自己可选择加或不加。5.将草莓和糖直接倒进面包机里，选择“果酱”菜单，最后还剩半小时挤进柠檬汁。

西瓜皮果酱。夏天绝对是吃西瓜的好时节，吃完了西瓜，西瓜皮可千万别扔，可制成西瓜皮果酱，有清暑解热、开胃生津、治疗夏季口舌生疮的作用。

做法：将西瓜皮洗净，去掉最外面那层薄薄的绿皮和残留的红色西瓜肉，将西瓜皮切小块；用搅拌机将瓜皮块打碎；将瓜皮碎倒进不锈钢锅中，加入白糖和水搅拌均匀；煮开后转小火熬煮，期间记得用锅铲搅一搅以免糊锅，煮至水收干即可关火；熬好的西瓜皮果酱晾凉后，放入冰箱冷藏即可。

夏日早餐，果酱不仅可以涂面包，还可以放进牛奶里，加入气泡水和冰块就是冰凉的夏日水果饮品了，来个刨冰浇上果酱也很好吃。美好的季节，赶紧自己动手DIY果酱吧。（丸子）