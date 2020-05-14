广东4月CPI和PPI数据发布：猪肉环比降7.8% 农产品价格回落

猪肉、牛肉、鸡、鸭……上个月，广东的主要农产品价格继续下降，非食品价格则保持稳定。

13日上午，国家统计局广东调查总队发布广东CPI和PPI数据显示，4月份，广东居民消费价格指数（CPI）同比上涨4.1%，环比下降0.7%；工业生产者出厂价格指数（PPI）同比下降1.4%，环比下降0.6%。

餐饮消费尚未完全恢复

数据显示，4月份，食品价格环比下降2.2%，降幅比上月缩小2.1个百分点，影响CPI回落约0.56个百分点。

专家分析认为，由于餐饮和集团消费尚未完全恢复，终端需求依然不足，主要农产品价格继续呈回落走势。其中，猪肉、牛肉、畜肉副产品、鸡、鸭、水产品、鸡蛋、鲜果价格分别下降7.8%、1.4%、3.9%、1.6%、1.8%、0.8%、2.8%和0.5%。

与此同时，4月非食品价格降势趋缓：环比下降0.2%，降幅比上月缩小0.7个百分点，影响CPI回落约0.11个百分点。

在非食品价格中，服务价格有所回升，上涨0.3%；能源类价格继续下降，汽油、柴油、液化石油气价格环比分别下降7.4%、8.3%和7.6%。

总的来说，从同比指数看，4月份CPI上涨4.1%，涨幅比上月回落0.8个百分点，专家分析认为，其中，去年价格上涨的翘尾因素约为3.8个百分点，新涨价因素约为0.3个百分点。从环比指数看，4月份CPI下降0.7%，降幅比上月收窄1.1个百分点。

电子设备制造业逆势上涨

4月份，广东工业生产者出厂价格指数（PPI）同比下降1.4%，环比下降0.6%；工业生产者购进价格指数（IPI）同比下降2.7%，环比下降2.4%。

调查的38个PPI行业大类环比指数“15升19降4平”，行业上涨面为39.5％，比上月扩大10.6个百分点。从具体行业看呈现以下几个特点：

其一，石油化工相关行业价格跌幅持续扩大。专家分析认为，受全球疫情蔓延、市场需求减弱以及主要石油输出国间价格战影响，国际油价暴跌，影响石油化工相关行业环比下降4.7%，其中，石油和天然气开采业下降21.3%。

其二，电气机械和器材制造业、金属相关行业价格下降。专家分析认为，国际油价下行导致原材料如PC塑胶料等价格下降，相关的电线、电缆、光缆及电工器材制造产品出厂价格环比下降1.6%；部分家电企业降价促销，家用电力器具制造价格环比下降1.1%。

其三，计算机、通信和其他电子设备制造业逆势上涨。受原材料采购、物流等成本上涨和汇率波动影响，通信设备制造、广播电视设备制造等产品价格普涨，拉动计算机、通信和其他电子设备制造业价格环比上涨0.6%。

从同比指数看，4月份PPI下降1.4%，降幅比上月扩大1.0个百分点。其中，生产资料价格下降2.1%，降幅比上月扩大1.5个百分点，生活资料价格下降0.1%。

（记者/王彪 通讯员/粤调）