世卫组织：吸烟预防新冠肺炎尚无足够证据

近日，世卫组织发表声明称，目前没有足够的信息证实烟草或尼古丁对于预防或治疗2019冠状病毒病有任何关联，吸烟者发展为重症和出现死亡的风险更高。

世卫组织强调，全球每年有800多万人死于烟草。其中700多万人因直接使用烟草而死亡，约120万不吸烟的人因接触二手烟雾而死亡。

吸烟是许多呼吸道感染的已知危险因素，并会增加呼吸道疾病的严重程度。

由世卫组织于2020年4月29日召集的公共卫生专家所做的研究综述发现，与不吸烟者相比，吸烟者更有可能患重症2019冠状病毒病。

2019冠状病毒病是一种主要侵袭肺部的传染病。吸烟造成肺功能损害，使人体更难抵抗冠状病毒和其他疾病。烟草还是心血管疾病、癌症、呼吸系统疾病和糖尿病等非传染性疾病的主要风险因素，当受到2019冠状病毒病影响时，已存在这类疾病的人罹患重病的风险更高。

现有研究还表明，吸烟者发展为重症和出现死亡的风险更高。

另外，世卫组织正在不断对新研究开展评估，包括一些审查烟草使用、尼古丁使用和2019冠状病毒病之间相关性的研究。

世卫组织敦促研究人员、科学家和媒体对夸大未经证实的烟草或尼古丁可以降低2019冠状病毒病风险的说法持谨慎态度。目前没有足够的信息证实烟草或尼古丁对于预防或治疗2019冠状病毒病有任何关联。(记者 张尼)