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“展现出了勇气和责任感”

本报驻意大利记者  韩  硕

2020年05月14日08:29 来源：人民网－人民日报

在意大利，每天有超过1800名病人需要输血。新冠肺炎疫情导致献血率急剧下降，许多医院血液严重短缺，伦巴第、艾米利亚—罗马涅等大区的医疗机构血液库存一度告急。

意大利卫生部门、意大利献血志愿者协会及红十字会等机构通过网络等平台发出倡议，呼吁广大民众积极献血，携手卫生保健系统渡过难关。倡议刚发布，就收到了民众踊跃的注册报名。博洛尼亚血液中心主任万达·兰迪说：“倡议发出后，我们的工作人员一天之内接了超过600个电话。我看到了意大利民众在危难之际的团结。”

注册为志愿者的民众纷纷在网站上留言：“一旦需要我，我会马上到”“是普通意大利人站出来的时候了”“危机并没有把民众击倒”“随时听从召唤”“一切都会好的”……

博洛尼亚医护工作者亚历山德拉·劳里亚说：“看着孩子和老人逐渐康复，我们这些医护人员也感觉获得了重生。我能看见每个献血者眼中的善良和笑意。他们是闪烁着光辉的天使。”

目前，意大利已经开始逐步解除管控措施，一度因为疫情而暂时叫停的手术也将恢复正常，这意味着需要更多献血者以保证血量充足供应。为保证献血安全，各地采取了远程报名、预约捐献时间、隔离安全距离等特殊献血流程。许多城市的献血站特意延长了工作时间，鼓励更多献血者加入。

“很多人正冒着生命危险奋战在抗击疫情一线。作为一个普通人，如果可以作一点贡献，挽救一个人的生命，是一件非常有意义的事。”罗马市民马洛卡·里奥得知政府呼吁后第一时间报名献血。意大利献血志愿者协会协调员梅利莎·加兰蒂说，很多在校大学生积极参与献血，“展现出了勇气和责任感。”

（本报罗马5月13日电） 

《 人民日报 》（ 2020年05月14日 17 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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