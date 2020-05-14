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“毛乌素绿洲”的生态奇迹

龚仕建

2020年05月14日08:29 来源：人民网－人民日报

毛乌素沙漠变成了“毛乌素绿洲”！不久前，陕西省林业局统计显示，榆林沙化土地治理率已达93.24%。这意味着，经过几代治沙人的不懈努力，有着上千年历史的毛乌素沙漠将在陕西被“赶走”。新中国成立70多年来，榆林以每年1.62%的荒漠化逆转速率，不断缩小毛乌素沙漠面积；林木覆盖率由0.9%提高到34.8%，陕西的绿色版图向北推进了400多公里。

如果以千年的时间单位观察，毛乌素沙漠的变迁，折射出人类与自然环境之间的关联。魏晋南北朝时期，这里还是水草肥美的沃土。然而，由于不加节制的开垦，毛乌素在唐朝时期就出现了一块小沙地，开始逐步侵蚀草原。到新中国成立初期，毛乌素已经发展成总面积4.22万平方公里的大沙漠，被人形容为：“山高尽秃头，滩地无树林。黄沙滚滚流，十耕九不收”。

从“千年沙漠”到“今日绿野”，创造毛乌素的生态奇迹，靠的是锲而不舍，凭的是久久为功。在当地的治沙史上，这样的故事被人传颂：54名平均年龄只有18岁的女民兵，扛着“补浪河女子民兵治沙连”的红旗，累计推平沙丘800多座，营造防风固沙林带30多条；一位名叫石光银的农民成立了全国第一个“联合农户治沙”的农民治沙公司，一生只做治沙这一件事；全国治沙英雄牛玉琴30多年治沙11万亩，把不毛之地变成了“人造绿洲”……世代坚守在一线的治沙人，践行“愚公移山”精神，默默执着“一件事”，造就了今日的“毛乌素绿洲”。

毛乌素“旧貌换新颜”，给我们以启示。守护生态环境是千年之计、万年之谋。修复生态环境，是为子孙后代计，为长远发展谋。现实中，一些地方和个别人贪图一时之快、一己之利，透支生态，破坏环境。在陕西，秦岭北麓违建上千栋别墅就是鲜明一例。对此，陕西痛定思痛，专门修订了《陕西省秦岭生态环境保护条例》，统筹山水林田湖草系统治理；启动秦岭生态状况遥感监测与评价及秦岭北麓面源污染遥感监测；整治乱搭乱建、乱砍乱伐、乱采乱挖、乱排乱放、乱捕乱猎等问题；保护拯救珍贵濒危野生动植物……这个“五一”假期，不少游客走进“绿色秦岭”，草木葱茏，溪水潺潺，山川竞绿，翠意欲滴，爽气宜人。

绿水青山既是自然财富，又是经济财富。生态文明建设与中华民族永续发展息息相关，与构建人类命运共同体息息相关。坚定不移推进生态文明建设，既要抓监管，健全生态法治，为生态观念落后、法律意识淡薄的党员干部敲响警钟，为生态文明建设筑牢绿色发展的堤坝；也要抓考核，把“绿色GDP”纳入干部政绩考核体系，建立健全对各级领导干部的考核评价机制，发挥绿色发展、生态文明建设的“指挥棒”作用。

生态兴则文明兴。不久前，习近平总书记在陕西考察时强调：“以对党、对历史、对人民高度负责的精神，以功成不必在我的胸怀，把秦岭生态环境保护和修复工作摆上重要位置，履行好职责，当好秦岭生态卫士，决不能重蹈覆辙，决不能在历史上留下骂名。”人人都是绿水青山的受益者，人人都应是生态环境卫士。人不负青山，青山定不负人。

（作者为本报陕西分社记者）  

《 人民日报 》（ 2020年05月14日 05 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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