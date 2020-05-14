热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

全国政协提案委员会已收到近300件涉及疫情防控工作提案

2020年05月14日08:29 来源：人民网－人民日报

新华社北京5月13日电  （记者林晖）记者13日从全国政协提案委员会获悉：截至目前，全国政协提案委员会已收到近300件涉及疫情防控工作提案。

据了解，新冠肺炎疫情发生以来，提案委员会按照全国政协要求迅速行动起来，广集良策、广聚共识，开展了一系列工作。2月13日，提案委员会响应医卫界委员所提倡议，迅速召开主任电话会议制定相应举措。在疫情防控的特殊时期，提案委员会按照特事特办、急事快办、要事合办的原则，建立政协提案工作“快速通道”，坚持提案工作质量导向，发挥好提案的独特优势和作用。对有关疫情防控以及其他时效性较强的提案及时分类处理，第一时间以参阅件形式送有关部门，并纳入提案审查程序，确保所提意见建议发挥作用。

目前，全国政协十三届三次会议提案相关工作正在紧张有序开展中。

《 人民日报 》（ 2020年05月14日 04 版）

(责编：李轶群、许晓华)


推荐阅读

世界免疫周：专家解读疫情期间如何安全接种疫苗   疫情期间一些关于卡介苗、肺炎球菌疫苗对新冠肺炎有保护效果的传言，是否确有依据？世界免疫周期间，复旦附属儿童医院传染科主任、疫苗接种评估主任曾玫，苏州市疾控中心传染病防制科科长栾琳围绕群众关心关注的疫苗接种问题接受了人民网记者采访。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn