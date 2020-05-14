新华社北京5月13日电 （记者林晖）记者13日从全国政协提案委员会获悉：截至目前，全国政协提案委员会已收到近300件涉及疫情防控工作提案。

据了解，新冠肺炎疫情发生以来，提案委员会按照全国政协要求迅速行动起来，广集良策、广聚共识，开展了一系列工作。2月13日，提案委员会响应医卫界委员所提倡议，迅速召开主任电话会议制定相应举措。在疫情防控的特殊时期，提案委员会按照特事特办、急事快办、要事合办的原则，建立政协提案工作“快速通道”，坚持提案工作质量导向，发挥好提案的独特优势和作用。对有关疫情防控以及其他时效性较强的提案及时分类处理，第一时间以参阅件形式送有关部门，并纳入提案审查程序，确保所提意见建议发挥作用。

目前，全国政协十三届三次会议提案相关工作正在紧张有序开展中。

《 人民日报 》（ 2020年05月14日 04 版）