保持定力 打好污染防治攻坚战

为不断满足人民群众对优美生态环境的新期待，近年来，污染防治攻坚七大标志性战役：蓝天保卫战、柴油货车污染治理、城市黑臭水体治理、渤海综合治理、长江保护修复、水源地保护、农业农村污染治理等次第展开，捷报频传。生态环境部有关负责人表示，污染防治攻坚战取得关键进展，七大标志性战役取得明显成效，“十三五”规划确定的9项约束性指标有7项已经提前超额完成。

■生态环境质量总体改善

生态环境部刚刚晒出的成绩单显示：截至2019年底，全国337个地级及以上城市PM2.5浓度为36微克/立方米，同比持平，平均优良天数比例为82.0%；1940个国家地表水考核断面中，Ⅰ—Ⅲ类水质断面比例为74.9%，同比上升3.9个百分点，劣Ⅴ类为3.4%，同比下降3.3个百分点；经初步核算，2019年单位国内生产总值二氧化碳排放同比降低4.1%，完成年度预期目标。

今年一季度，全国337个地级及以上城市PM2.5浓度为46微克/立方米，同比降14.8%，120个城市环境空气质量达标，同比增加24个；1940个国家地表水考核断面中，Ⅰ—Ⅲ类断面比例为79.9%，同比升5.6个百分点；劣Ⅴ类断面比例为2.2%，同比下降3.8个百分点。

■污染防治攻坚战不会慢下脚步

受新冠肺炎疫情影响，国内经济社会发展面临的困难和风险挑战上升。不少人担忧，污染防治攻坚战会不会慢下脚步。“新冠肺炎疫情对生态环境保护工作带来一定的影响，总体上来看是局部的、短期的、有限的，生态环境质量持续好转的态势不会改变。”生态环境部综合司司长徐必久表示，完成污染防治攻坚战的目标任务，我们既有压力、有风险，同时也有信心、有决心。

“一些群众生态环境诉求长期得不到解决”“一些地方和部门在督察整改时敷衍应付”“一些企业甚至屡屡冲破法律底线、漠视地方监管”……5月8日起，第二轮首批8个中央生态环保督察组，分别向上海、福建等6个省市和中国五矿集团有限公司、中国化工集团有限公司等两家中央企业，反馈督察情况，措辞一如既往的严厉。

■确保实现阶段性目标

吊车“闪转腾挪”间，长达12米、不同直径的巨型工艺管道被稳妥运输到安装位置。湖南重点工程长沙市苏托垸污水处理厂施工现场，机械运转的轰鸣声和工人指挥施工的声音此起彼伏。作为湖南首批得到复工批复的建设类项目，北控水务苏托垸项目人员返岗率达100%，近500人的施工现场紧张有序、忙而不乱。

“为了夺回被耽误的工期，原有流水作业形式改成平行交叉施工形式，确保6月份通水。”项目建设负责人曹磊表示，项目建成后，纳污范围约109平方公里，能服务70余万人，有效提高捞刀河水质，保护湘江流域水质环境。

“应对污染防治攻坚战这道‘必答题’，马虎不得。一些地方出台所谓免于处罚的规定，为一些超标违规‘开口子’，这样的行为不可取。”北京公众环境研究中心主任马军表示，环境监管要避免“一刀切”，但该监测的、该监管的，还是应该依据相应法规去做，决不能放松。保护环境并不会影响经济发展，反而会把市场机会交给有意愿、有能力履行好环境责任的企业，为人民提供更多优质生态产品，实现经济高质量发展。

生态环境部有关负责人表示，要保持战略定力，强化风险意识和底线思维，坚持方向不变、力度不减、标准不降，完成污染防治攻坚战阶段性目标任务的决心和信心不动摇。同时，加强对地方的指导督促和帮扶，创新工作方式方法，不断提升生态环境管理精细化水平，实现污染治理更加精准、更加科学、更加依法。今年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，是打好污染防治攻坚战的决胜之年，也是保障“十四五”规划顺利起航的奠基之年。生态环境部门要确保实现污染防治攻坚战阶段性目标，同时编制好“十四五”生态环境保护规划，推进打好升级版的污染防治攻坚战，切实为美丽中国建设提供有力保障。

《 人民日报 》（ 2020年05月14日 02 版）