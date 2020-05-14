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中医药瑰宝焕发新光彩

黄璐琦

2020年05月14日08:27 来源：人民网－人民日报

习近平总书记指出：“中医药学包含着中华民族几千年的健康养生理念及其实践经验，是中华文明的一个瑰宝，凝聚着中国人民和中华民族的博大智慧。”新冠肺炎疫情发生以来，习近平总书记多次强调：“坚持中西医结合、中西药并用”。在此次抗击疫情中，中医药参与的广度和深度都是空前的，取得的效果也是显著的。

历史上，中医药为抗击疫病作出过重要贡献。今天，中医药又为新冠肺炎疫情防控作出突出贡献。如，中西医结合治疗，能减缓、阻止重症向危重症、普通型向重症转化，提高治愈率、降低病亡率；能有效抑制患者体内毒素的产生，避免或者延缓炎症风暴的发生；等等。除了药物，中医还有不少非药物疗法，针刺、艾灸、八段锦、穴位贴敷、隔物灸、热敏灸、拔罐等方法能够帮助患者改善症状。当前，境外疫情扩散蔓延态势仍在持续，我国外防输入压力持续加大，国内疫情反弹的风险始终存在。巩固疫情防控成果，需要做好中医药治疗新冠肺炎临床总结，对临床救治有效的方案、方剂开展机理研究，并加快成药性研究和临床适应症研究。从长远看，要探索中医药更好融入国家传染病防控体系，让中医药这个中华文明瑰宝发挥更大作用。

坚持中西医结合，充分发挥中医药的独特优势。在重症住院患者的治疗中，中西医共同制定诊疗方案、联合查房，给予患者辨证处方治疗，减少重症患者向危重症转变，最大程度降低病亡率。在轻症及疑似患者的治疗中，对医学观察期患者推荐服用中成药。对于集中隔离、肺部有病理学改变但症状不明显的疑似患者，按照中医诊疗方案给予协定处方治疗。对于出院患者，运用中医药缓解重症出院患者仍存在的肺部炎症、咳嗽、乏力、食欲不振等症状。

加强循证分析，提高精准施治能力。此次疫情防控，中医药行业在派出多批医疗队的同时，同步强化了循证数据对临床的支撑。及时接收一线临床数据、远程分析数据，并根据数据优化治疗方案，效果令人满意。接下来，要努力让数据支撑临床成为常态。一方面，完善临床科研一体化模式，以临床为导向，突破中医诊疗关键技术，建立中医临床诊疗数据客观采集分析数据库。另一方面，在强化中医循证医学研究的基础上，发挥中医药理论与实践的优势，加强中医药防治流行性传染病的研究工作，特别是加强中医药防治病毒性疾病方面的研究工作，做到科学分析、精准施治。

加快构建中西医结合的应急医疗体系。不断提高中医药防病治病能力和科技创新能力，在中医药领域建立开放、竞争、协作的机制，特别是通过资源共享、联合攻关、优势互补、技术支持、联合共建等完善中医临床和研究机构的协作机制，提高中医药应对突发公共卫生事件的整体能力。同时，加快构建中西医结合的应急医疗体系，在国家各级疾病防治决策和方案制定中，更好发挥中医专家的作用。

（作者为中国工程院院士、中国中医科学院院长）  

《 人民日报 》（ 2020年05月14日 09 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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