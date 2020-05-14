俄罗斯为何现在“解禁”

俄罗斯12日正式结束6个多星期的全国性统一“休假”，部分地区、行业开始复工。在近几日新增新冠病例仍呈上升趋势的情况下，能否平衡好解禁与抗疫，对俄罗斯来说无疑是种考验。

俄政府决策层和分析人士认为，逐步解除限制措施有助于改善俄罗斯整体形势，当务之急是在保障民众健康的同时拯救就业。

“解禁”第一天莫斯科什么样

12日，在首都莫斯科一些建筑工地，可以看到戴安全帽的工人劳作的身影；地铁车厢内，乘客隔座而坐，按照规定戴着口罩和手套。加里宁格勒一家购物商场重开，虽然顾客稀少，总算开始恢复“人气”。

俄罗斯总统普京11日宣布，自12日起，俄罗斯覆盖各行业的全国性统一休假结束，将逐步解除限制措施，力求既保障公民安全又支持经济。他强调抗疫斗争仍将继续，绝不允许出现新一波疫情高峰。

联邦政府先前发布“三步走”解禁方案。普京说，解禁措施具体如何实施，可由地方政府因地制宜做决定。

莫斯科市准许部分行业和建筑业12日起复工，要求市民在公共场所和乘坐公共交通工具时必须戴口罩和手套，缺一不可，违者最高可罚款5000卢布（约合480元人民币）。

摩尔曼斯克州已解除对大部分居民的“自我隔离”要求，但65岁以上居民和患有慢性疾病者除外。

加里宁格勒州准许购物中心和理发店在规定时间开门营业；阿迪格共和国的集市、洗车店、理发店等恢复营业。

莫斯科州、达吉斯坦共和国、罗斯托夫州等地区选择延长实施限制性措施。

俄罗斯为何“解禁”

截至12日，俄罗斯报告新冠确诊病例累计超过23万，近一周来每日新增上万例。决策层和分析人士认为，此时“解禁”有其合理性和必要性。

一方面，按照普京的说法，当下的俄罗斯“有资本解禁”。

他说，俄罗斯自3月30日起全国“休假”，在6周多时间内减缓了疫情蔓延，有效强化了卫生系统的防疫能力：

——特种病床数量从2.9万张增至13万张；

——医疗设备充足；全国各地普遍具备治疗新冠患者的条件；

——有能力及早发现病例，包括无症状感染者；

——病毒检测能力当前可达每日17万次，到5月中旬将增加到30万次。

目前新增病例增加较快，部分因为俄罗斯采取强势检测措施。

另一方面，俄罗斯现状也“需要解禁”。

疫情暴发以来，俄罗斯各行业受到严重冲击。俄罗斯盖达尔经济政策学院最近一项调查结果显示，国内防控措施升级后，俄工业界投资意愿3月显著降低；3月最后一周，俄全国和中央联邦区的日均经济活跃度比前一周分别下降16%和22%。

俄经济发展部长列舍特尼科夫说，由于疫情防控措施对经济活动的影响，俄罗斯每天损失约1000亿卢布（约合13.42亿美元）。他预测俄罗斯2020年的预算赤字可能高达国内生产总值的4.5%至5%。

国际货币基金组织（IMF）则预测，2020年俄罗斯经济将萎缩5.5%，失业率将从2019年的4.6%增至4.9%。

政治学家德米特里·阿布扎洛夫说，如果政府继续延长全国性休假，各地失业率将急剧上升，整个国家将面临严峻的就业问题。

目前俄罗斯官方登记失业人数是140万，相较4月初增长了一倍。普京在宣布“解禁”时也强调，国家当前的首要任务是降低失业率。

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三阶段“解禁”措施

5月初，俄罗斯国家总防疫师波波娃提出分三阶段逐步“解禁”措施。

——第一阶段，允许户外体育锻炼，小型商店和服务机构恢复营业；

——第二阶段，居民可携家人在户外散步，大型商业机构和部分教育机构可营业；

——第三阶段，公园和广场开放，所有教育机构、酒店和餐饮场所恢复营业。

俄副总理戈利科娃11日说，满足疫情传播系数不高于1，即平均每名患者在被隔离前感染的人数不超过1人，医院床位使用率不超过50%和每天每10万人中至少7万人接受检测条件的地区可进入第一阶段。

她说，目前俄罗斯整体传播系数约为1，但全国85个地区状况差别很大：22个地区未满足第一阶段关于病床使用率和检测水平的指标，11个地区则可以直接进入第二阶段。

据新华社