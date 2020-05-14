美国实际新冠死亡病例数可能高于官方统计

5月12日，安东尼·福奇以视频会议方式参加在美国华盛顿举行的国会听证会 供图/新华社

美国国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇12日在美国国会参议院就新冠疫情应对情况作证时释放了两大信号：第一，仓促重启经济可能会导致严重后果；第二，美国实际新冠死亡病例数很可能高于官方统计。

分析人士指出，年近80岁、服务6任美国总统的知名流行病学家福奇明确表达了对于仓促重启经济的担忧，但其“苦口婆心”能否被白宫方面认真倾听难以预料。

仓促复工需警惕

白宫冠状病毒应对工作组关键成员福奇当天以视频会议方式参加美国国会参议院卫生、教育、劳工与养老金委员会关于疫情应对情况的听证会。他在作证时说，无论是城市还是各州，如果在不具备“有效果且有效率的”应对能力时就仓促地重启经济，疫情可能会从小幅上升演变成大暴发。

福奇说，美国存在疫情暴发至不可控程度的“现实风险”，这不仅会导致本可以避免的病痛和死亡，还将推迟经济复苏。他说，虽然美国正沿着防控疫情的“正确方向”前进，但这绝不意味着疫情已经完全得到控制，如果缺乏足够应对措施，今秋将出现疫情反弹。

美国穆迪分析公司首席经济学家马克·赞迪日前表示，美国各州过快重启经济存在较大风险，可能引发第二波疫情暴发。

美国耶鲁大学高级研究员斯蒂芬·罗奇接受新华社记者采访时表示，如果没有疫苗而仅凭当前的抗病毒药物治疗及保持社交距离等措施，即便重启经济，美国民众也不会愿意冒险外出就餐或旅游。

死亡人数或低估

听证会上，美新冠死亡病例数是否被低估也是关注重点。对此福奇表示，美实际新冠死亡病例数很可能高于官方统计。

在回答联邦参议员伯尼·桑德斯的问题时，福奇以面临医疗资源短缺的纽约市为例称，可能有很多人感染新冠病毒却没有去医院治疗，死于家中，因而未被纳入官方统计。福奇表示，不清楚实际新冠死亡病例数比官方统计的具体高多少。

美国约翰斯·霍普金斯大学12日发布的新冠疫情统计数据显示，美国累计确诊病例超过136万例，累计死亡病例超过8.2万例，确诊病例和死亡病例数都居世界首位。

美国华盛顿大学卫生统计评估研究所12日更新了新冠疫情模型预测，再次上调对美国新冠死亡病例的预期，预计到8月4日美国累计新冠死亡病例可能达14.7万例。该机构5月4日公布的模型预测结果显示，至8月4日美国累计新冠死亡病例可能达约13.4万例。

遗憾并非“一锤定音”人

自1984年起，福奇开始出任美国国家过敏症和传染病研究所所长，一直奋斗在美抗击新发流行病的最前沿。在白宫疫情记者会上，他向民众提出各种防疫建议，还常常公开“纠正”总统特朗普。美国昆尼皮亚克大学先前所作的一项全国调查显示，78%受调查者认可福奇的表现。《洛杉矶时报》在一篇文章中写道，福奇是大众需要的说出疫情真相的人。

但在美国抗疫中，福奇却屡屡被白宫方面晾在一边。本月早些时候，白宫还曾阻止福奇到民主党掌控的美国国会众议院拨款委员会就疫情应对情况作证。

这次参加共和党人控制的国会参议院组织的听证会时，福奇也受到了公开指责。肯塔基州联邦参议员、共和党人兰德·保罗在听证会上炮轰福奇说：“你（福奇）不是一锤定音的人……我们可以听取你的建议，但是持相反观点的人认为（疫情数据）不会出现激增，我们可以安全地重启经济。”保罗在听证会后对美国媒体表示，“我不认为这些科学家中的任何人是无所不知的”。

面对保罗的说法，福奇反驳道，自己从来不是“一锤定音”的人，而是科学家、医生和公共卫生官员。

与保罗力挺迅速复工复课形成鲜明对比的是，莉萨·穆尔科斯基、科里·加德纳和乔尼·恩斯特等数名共和党籍联邦参议员表示，在重启经济的问题上，特朗普政府应该听取专家的意见。

据新华社