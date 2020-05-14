宝宝“淡白舌”怎么调？出现这种舌象1碗君子汤解决掉

很多家长跟我讲，说自从学会了“10秒判断消化法”，每天盼星星盼月亮，就是等着第二天吃完早饭后，能看到宝宝的舌苔有这样的好状态：舌头淡红，舌苔薄白，舌体柔嫩灵活，厚薄均匀，大小适中，舌质滋润，干湿适中。这是健康正常的舌象，证明宝宝的脾胃消化状况良好，身体也棒棒的。

不过理想很丰满，现实很骨感。宝宝的舌头调理，永远会难倒不少家长。今天，我们继续聊聊很多宝宝常见的“淡白舌”怎么调理。

宝宝舌色偏白，少血色，中医望诊时常称之为“淡白舌”。为什么会这样？这说明宝宝身体出现了什么问题？需要家长从舌色、舌体、舌苔三方面具体辨证。

1.舌象淡白、无血色是宝宝阳气不足

“五脏六腑皆禀气于胃”，脏器-胃-舌之间彼此是通过经脉相连的，形成了一条气血、寒热互通的“高速公路”。气血流经舌头，舌色、舌质、舌苔都能及时反馈信号。这也是为什么我常建议家长多看宝宝舌头，学会及时发现宝宝寒热虚实、气血盈亏、病情深浅的原因。

淡白舌的舌色是什么样的呢？宝宝舌色偏白，比正常的淡红色更浅淡，整体白色偏多，红色偏少，甚至难见血色 。这种舌象表明，从经脉流淌过来的气血不足以让舌头显色，通常是先天禀赋较弱，或大病初愈的宝宝比较常见。

宝宝如果阳气不足，体质过于虚寒，体内的气血行运的速度总是很迟缓，像被“冻住”一样，舌头的颜色也会偏淡白。阳气不足的淡白舌孩子，可以用小儿暖冬汤、小儿健脾化积口服液等方法补气血，暖脾胃。

小结：舌质淡白、无血色，是气血不足、体质虚寒的问题。

2.舌体胖乎乎、湿哒哒是体质虚，还夹湿

很多舌色淡白的宝宝，舌头看起来也总是胖乎乎、湿哒哒的。宝宝在气血不足或体质虚寒的时候，脾肾等脏器就会得不到气血的供养，运转的能力变虚弱。反复积滞、脾虚湿盛等不良表现就很容易找上门。身体又会把这些问题反映在舌头上。

当家长看到宝宝舌体胖大、湿润，往往还能注意到宝宝其他表现，比如：面色苍白、暗淡，四肢冰冷、手脚凉，食欲不佳，腹胀，便溏等等，这通通反应了同一个问题：舌色淡白、舌体胖嫩的宝宝，属于阳虚水泛，脾胃运化不利。需要重点顾护消化，还要从根本上解决脾虚肾亏的问题。如果舌苔淡白光莹，而舌体却瘦薄，则可能是气血两虚。

3.舌苔白、黄、黑本是虚寒体，奈何还积热

舌苔，是舌面上一层薄白的苔状物，从中医的角度来看，舌苔是由胃气生成的。不同的舌苔，最能反映宝宝当下的脾胃消化状态。根据舌苔的颜色及厚腻程度，淡白舌可分为以下3种：

①舌苔白浊

舌头整体淡白的同时，白苔遍布于舌面，而且舌面中部非常厚 。白苔主寒。白苔遍布，说明体内寒湿郁积，脾胃失运。厚苔，表明病情已经较为严重，由表入里了。针对这样的舌象，温补脾胃、行气化郁是关键。

推荐附桂理中丸：补阳温肾的同时，还有袪寒去湿的功效。

② 黄腻苔

舌色淡白，但苔面偏黄，舌质粘腻，颗粒紧密，就像一层油状黏液附着于舌面，口气酸臭 。舌色淡白主虚寒，舌苔黄腻主湿热。

宝宝体质本偏寒，又有湿有热，调理起来需要家长多费心。如果舌苔中间偏厚，是宝宝积滞加重的信号。这类舌象的处理，主要在于化湿清热、和胃健脾。注意先化湿、后健脾。

推荐保赤丸：年龄较小的宝宝，可以服用肥儿丸。

许尤佳教授推荐：化湿清热食疗方。可以用薏苡仁熬煮粥，或用莱菔子、决明子各6g，配以瓜蒌10g煎水服用。如果宝宝淡白舌、黄腻苔比较严重，舌面湿气重，可以服用香砂六君子颗粒，或煲香砂六君子汤。这剂经典的中药汤方在健脾、益气、和胃的同时，能疏解因阳气不足导致的湿积郁滞。

香砂六君子汤

材料：太子参、半夏各3g，白术、茯苓各8g，生姜3g，炙甘草、木香各2g，陈皮、砂仁各2g。

做法：材料下锅，加约2碗水，文火煎煮至小半碗即可，每日早晚分2次服用，每周1~2次。

功效：健脾益气，除湿化痰。

适用年龄：3岁以上宝宝对证可服。

这个方子中，陈皮、木香芳香醒脾，理气养胃；半夏能化痰湿；砂仁健脾胃的同时，能理气散寒，加以炙甘草调和，对淡白舌有较好的治疗效果。

注意：饮食方面，家长要控制黄腻苔宝宝的食量，精心挑选食材，多吃清淡易消化的蔬果，不吃肥甘油腻及辛辣有刺激的食物。

③ 黄腻黑苔

有的孩子在淡白舌的基础上，发现舌体胖，舌苔中部厚腻，呈灰黑色苔象 。如果脾胃寒湿不及时调理，积滞化了热，舌苔就可能由白变黄，由黄转深，呈灰黑色。

舌苔黄中发黑，也是脾胃虚弱加重的信号，证明气血运行不畅，时间久了，有气滞血淤的表现，家长要立即重视起来。这种舌象治疗起来会更难，因为孩子中焦脾土的气机更加紊乱，气更不足。

推荐香砂六君子颗粒+保和口服液，香砂六君子汤也可以喝。

注意：所有推荐用药的剂量、服用方法，都需要根据宝宝年龄、体质特点、生长发育状况等综合判断，建议在专业医生指导下服用。

总而言之，想要调理好宝宝的淡白舌，主要抓准“湿滞”“脾虚”2方面，先去湿，后健脾是关键。当宝宝有舌苔发黄、黑黄等热相的时候，多是湿滞、脾胃运化不利导致的积热。祛湿的同时，也可以少量食用夏季应季菜肴清热解暑，家长可在搜索文章的功能中查找“小长假安家菜”推文，给宝宝对证烹煮食用。

资料来源：许尤佳育儿堂微信公众号

本文由广东省中医院儿科主任许尤佳进行科学性把关。