“睡得香”也是病？心血管患者尤其要注意

近日，随着复工复产的有序开展，人们的生活节奏陡然加快。重新返岗后，许多人发现自己出现晚上入睡难、晨间早起乏等一系列睡眠问题及障碍，面临着作息规律的重新调整定标，而这对于心血管疾病人群更是雪上加霜。如何更深入地了解睡眠，对于心血管患者的健康管理意义重大。

睡眠剥夺，心血管最受伤

人生三分之一的时间是在睡眠中度过，睡眠时除了大脑休息，心血管、消化、免疫等身体各系统都得以休息和修复。睡眠剥夺会关闭700多个健康促进基因，这些基因与代谢、炎症、免疫、压力以及细胞损伤的恢复有密切关系。一旦睡眠不足，免疫细胞间的沟通就会变得迟钝，使免疫反应变得迟缓。同时，熬夜、失眠等睡眠问题会打乱生物钟，导致交感神经兴奋，机体分泌过多的肾上腺素/去甲肾上腺素，促进炎症反应，导致高血压、冠心病、心力衰竭及心律失常等心血管疾病的发生与发展；对已有心血管疾病的患者，睡眠问题更会令病情反复发作、恶化，加重心脏的负担，甚至出现心脏扩大、呼吸困难等心功能不全表现。

“睡得香” 是隐形的“睡眠杀手”

打鼾常常被认为是“睡得香”，殊不知有部分打鼾的人在睡眠中反复出现呼吸停止、觉醒，引起全身缺氧，并难以进入深睡眠状态，从而得不到有效充足的睡眠。这种睡眠呼吸暂停对健康的危害及其所带来的医疗负担还远没有被人们认识。

睡眠呼吸暂停与多种心血管疾病相关，包括高血压、冠心病、心肌梗死、心律失常、心力衰竭、肺动脉高压等，特别是有以下临床情况更应高度警惕患者阻塞性睡眠呼吸暂停的存在：(1)难治性高血压或血压夜间没有降低；(2)夜间心绞痛；(3)夜间顽固性严重、复杂、难以纠正的心律失常，以缓慢心律失常或快慢交替性心律失常为主；(4)顽固性充血性心力衰竭；(5)胰岛素抵抗、难以控制的糖尿病等。因此，阻塞性睡眠呼吸暂停被称为隐形的“睡眠杀手”。

阻塞性睡眠呼吸暂停是各种心血管疾病可纠正的危险因素。无创呼吸机是目前治疗阻塞性睡眠呼吸暂停的首选方法，经有效治疗后，上述临床情况有望得到明显缓解。因此，正确认识并治疗睡眠呼吸暂停对心血管疾病的一级、二级预防至关重要。

总之，良好睡眠，才能实现健康中国。民众，特别是心血管疾病患者应了解睡眠常识，养成良好的睡眠卫生习惯，同时在医生的指导下进行个体化的认知行为纠正和治疗。

本文由中国医学科学院阜外医院肺血管与血栓一病区副主任医师罗勤进行科学性把关。