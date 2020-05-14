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北京79岁老太脱离人工膜肺出院

北京首位脱离人工膜肺的新冠肺炎患者从地坛医院出院 近三个月的“生命保卫战”取得决定性成果 

2020年05月14日08:23 来源：北京青年报

本报讯（记者 蒋若静）经过98天的治疗，昨天上午，79岁的新冠肺炎危重症患者马奶奶从北京地坛医院顺利康复出院。北京青年报记者从地坛医院了解到，马奶奶是本市第一位成功脱离体外人工膜肺（ECMO）的新冠肺炎危重症患者。出院时，马奶奶坐在轮椅上与医务人员告别，并将一束花亲手交给了地坛医院重症医学科主任刘景院：“感谢你们给了我第二次生命，这里的大夫比家人还亲！”

据刘景院介绍，2月5日马奶奶从外院转来时病情已经非常危重，呼吸极度窘迫，随时可能因缺氧昏迷，医生为其紧急进行了气管插管。在使用有创呼吸机控制通气和吸入纯氧的情况下，马奶奶体内的氧只能勉强满足生命的最低需求，而她的循环系统又出现了问题，血压快速下降，需要用升压药才能维持血压。

于是，医护团队及时采取了“俯卧位通气”，十几个小时后，血氧有一定程度改善，但只要恢复成正常的仰卧位，血氧就会快速下降。2月9日晚上，马奶奶情况再次危急，当晚刘景院率领团队为其安装了ECMO。为了保护气道、更好清理肺内的痰液、改善病人的舒适性，2月20日医务人员为马奶奶实施了气管切开。2月9日至3月3日，ICU团队寸步不让的生命保卫战，持续了23个日日夜夜。

从2月23日开始，马奶奶连续好几次核酸检测转阴。3月3日，马奶奶顺利脱离ECMO，进入康复期。ICU病房请康复师来会诊，为马奶奶制定了康复训练计划。老人身体机能慢慢恢复、坐起来了、走路了、可以自主进食了……在ICU医护团队的精心照顾下，每天都有好消息传来。

值得一提的是，马奶奶脱离呼吸机的过程并不顺利。医生每天都要给马奶奶进行半个小时的脱机实验，一点点降低条件。马奶奶一度十分焦虑，医护人员特别注意对她的心理关怀，谁走到马奶奶床旁都会鼓励她：“加油，您今天又进步了！”护士经常用轮椅推着马奶奶出去晒太阳、看夕阳，还用手机让她和家人视频，让家人为她鼓劲儿加油。

5月3日，马奶奶终于彻底摘掉了呼吸机，拔掉气管切开套管，能够开口说话了。老人动情地表示：“我一个普通老人，能得到这么好的照顾，感谢党和国家、感谢医护人员。”经过一段时间的康复训练，马奶奶昨天上午终于可以出院了。出院之后，马奶奶将继续使用氧疗，对肺损伤进行修复。

据了解，截至5月12日24时，北京仍有在院治疗患者11例，其中重症患者1例。刘景院介绍，这名重症患者已经70多岁了，有一些基础疾病，目前仍在为其治疗基础疾病。他表示，患者的病情是可控的，但还需要一段时间继续救治。摄影/本报记者 郝羿

(责编：李轶群、许心怡)


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