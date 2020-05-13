面带微笑奔赴投疫前线的诗人王亮
“我的战场没有硝烟，却有着一样的生离死别……假如,一定要奔赴战场，我没有厚厚的盔甲，但我一定会穿上我的——白色战袍。”
王亮正在为患者做检查
在疫情防控关键时刻，全国医护工作者义无反顾地走上救治一线。四川德阳市人民医院感染科隔离病房，医生王亮在“上战场”前写下一首诗歌《白色战袍》，致敬一线战友，为患者加油鼓劲，表达着自己的抗疫决心。
为患者鼓励加油 “信心很重要”
“假如，我一定要奔赴战场，我一定要面带微笑。”
王亮，德阳市人民医院医生，目前在医院感染科隔离病房支援。他所在的岗位比较特殊，主要负责新冠状肺炎疑似病例的筛查。
王亮介绍，第一次核酸检测之前，病人因为紧张，会胸闷，失眠。“有时候甚至深夜打电话联系医生，这时候需要我们穿好防护服，走进隔离病区给病人答疑解惑，和病人聊天，让他们消除恐惧心理。”
“假如，我一定要奔赴战场，我一定要面带微笑。”每天走进隔离病房，王亮和同事总是面带微笑，总会热情、亲切地给大家加油鼓劲儿，即便隔着厚厚的防护服，患者也能感受到这份善意。“信心很重要，所以我们给他们更多的是鼓励。”
王亮介绍，一般第一次核酸检测结果出来后，患者就没有那么紧张了，24小时后会进行第二次核酸检测，若患者临床症状基本缓解，体温正常，两次核酸检测均呈阴性，经过医院专家组会诊后，参照新冠肺炎国家诊疗方案，达到标准后，便可以解除疑似。
专家组会诊后，患者将由社区接回居家隔离观察14天，我们也会定期回访。
致敬战友 写下诗歌《白色战袍》
2月11日，王亮正式进入感染科隔离病房，在进入隔离病房前写下一首诗歌《白色战袍》。他表示，是看到奋战在一线的医务同仁辛苦万分，有感而发。
“这首诗是2月10日写的，就在我进入隔离病房前。”王亮坦言，正如诗中描述的，自己也是普通人，“一点都不害怕那是假的，但是进入隔离病房瞬间，心情逐渐平复。”
王亮介绍，自己支援感染科隔离病房，一开始爱人是不理解的，还有些埋怨，因为他的儿子才7个月，70多岁的父亲身患心脏病。而进入隔离病房后，必须15天吃住都在医院；15天结束后，还要定点隔离14天，这就意味着他不仅不能与家人见面，更不能尽到父亲、儿子的责任。
“我告诉爱人，我保护其他人，阻击病毒，也是保护我们的孩子。”王亮坦言，进入隔离病房，他至今没敢告诉老父亲，只告诉了爱人和妹妹，“父亲身体本来就不好，不能让他担心。
王亮介绍，希望这首诗在为医务人员和患者加油打气的同时，也能让社会更了解医生、理解医生的所作所为。他相信，在大家的团结一致下，一定会取得这场战“疫”最终的胜利。到时候，他也可以抱着儿子尽情呼吸新鲜的空气，一起沐浴春光的明媚。（四川德阳市人民医院供稿）
附：
《白色战袍》
——进入隔离病房前，写给一线的同事
假如 ，我一定要奔赴战场
我想我会穿上我的白色大衣
因为
穿上它我就不会退缩
假如，我一定要奔赴战场
我一定要面带微笑
因为
我的战场没有硝烟
却有着一样的生离死别
假如，我一定要奔赴战场
也许，我会两股战战
我
不是英雄
我仅是个普通人
假如，我一定要奔赴战场
我不会告诉我的父亲
我害怕他白发颤颤的担心
但 我要抱抱您
假如，我一定要奔赴战场
也许我要过很久才能见到你
牙牙学语的孩子
你的父亲想过逃避也没有退缩
我
想成为你的大树
假如，我一定要奔赴战场
你，会拦在我的面前
我是丈夫
可是其他每一个在一线的医务人员
都是与另一半生死相依的丈夫
或妻子
……
假如，我一定要奔赴战场
有人会说，你们有满腔热血
但当我站在隔离病房
内心是那样的宁静
假如
一定要奔赴战场
我没有厚厚的盔甲
但我一定会穿上我的
——白色战袍(王明平)
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