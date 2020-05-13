中国疾控中心：鼓励有资质的社会检测机构提供检测服务

人民网北京5月13日电 （刘卿）今日，国务院联防联控机制就新冠肺炎疫情常态化防控工作情况举行发布会，会上，中国疾控中心传染病处研究员冯录召表示，扩大检测范围，确保“对重点人群实施应检尽检，对其他人群做到愿检尽检”。

如何扩大检测范围，确保“对重点人群实施应检尽检，对其他人群做到愿检尽检”？冯录召表示，快速、准确的检测是疫情防控早发现的一个重要保障。

第一，在对疫情风险、检测能力科学评估基础上扩大检测范围，既有利于精准防控、保障群众健康，又有助于人员合理流动，推动全面复工复产。

第二，扩大检测范围，核心重点是提升检测能力，加快快速检测技术的研发和应用。加强县级以上医疗机构、疾控机构、海关检疫机构的核酸检测能力建设，重点支持人口密度相对较高、流动性较大地区以及边境口岸重点地区的能力建设，鼓励有资质的社会检测机构提供检测服务，扩大商业化应用。

第三，针对重点人群实施应检尽检，尽可能发现潜在感染者，降低疾病传播风险，包括对病例密切接触者、发热患者、新入院患者以及陪护人员、海外入境人员进行检测；针对医疗机构、养老机构、儿童福利机构以及监所工作人员、口岸检疫人员、边防检查人员开展检测。

第四，对其他人群实施愿检尽检，优先组织、有序引导，做好学校、幼儿园的工作人员，来自疫情重点地区的复学学生，公共交通工具以及客运场站服务人员，复工复产单位新到岗或返岗人员的检测，提升无症状感染者发现的可能性，为全面复产复工复学提供保障。