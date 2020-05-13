专家谈重点人群常态化防控：应从居家、外出、就医等六方面做好个人防护

人民网北京5月13日电（董童）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，中国疾控中心环境所所长施小明表示，在疫情常态化的情况下，老年人、儿童、孕妇以及残疾人和有关重型疾病人群要继续从包括居家、外出、卫生习惯、就医、用药和照护等六方面做好个人防护。

一是要保持正常生活规律。保证充足睡眠，清淡饮食。同时做好自我健康监测。坚持适度体育锻炼，外出时要尽量减少人员密集地区，选择人员比较少的地方。通过综合这些措施，维持好体重，“吃动平衡”。

二是养成良好卫生习惯。勤洗手、咳嗽和打喷嚏时要注意遮挡，尤其督促儿童勤洗手、不乱摸、不吃手、不揉眼睛。同时要保持居家环境清洁卫生，勤开窗通风。

三是外出时要尽量选择步行或者骑自行车或者自驾车，并且要保持一米以上的社交距离。尽量不要去人员密集、通风不良的场所，减少非必要的聚集性活动。外出时科学佩戴口罩，患有心肺疾病的老年人或其他严重慢性病患者，应在医生专业指导下佩戴口罩。

四是到医院就诊时尽量选择网上提前预约挂号。医院可以实施分时段就诊策略，避免集中就诊，尽可能缩短就诊时间。对一些在孕早期或中期没有特殊问题的孕妇，可在医生建议或指导下，根据当地疫情形势确定产检间隔时间。

五是对于患有基础疾病的老年人或严重慢性病患者，需长期服药时不能擅自停药，可定期去附近社区卫生服务机构就医开药，或经医生评估后可以开长处方，减少就医开药次数。

六是照护老年人、残疾人群、儿童和孕产妇的人员，要做好自我健康监测，保持手卫生，养成良好卫生习惯。相应的管理机构、照护机构，也要做好综合防控措施。