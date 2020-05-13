“我们清出了十大卡车杂物哩。”接到记者电话时，河北省唐山市丰南区新华社区书记董艳云正和社区志愿者们在小区里开展“周末卫生清扫活动”。这是唐山市在全国第三十二个爱国卫生月推出的一项集体行动，但在她这个社区，早已经常态化运转。

新华社区共有11个生活小区，其中9个都属于老旧小区，缺乏物业管理。“老旧小区没有专人管，有些人就喜欢在阳台外堆放很多杂物，草坪上也被乱围乱种，公共墙面被乱贴乱画，影响美观整洁。我们利用周末等时间，发动社区网格员、楼门长和居民一起清理废旧杂物，最近因为防疫需要，还增加了每周两次给楼道、垃圾桶、健身器材等公共区域消毒的工作。”董艳云说。

唐山市爱卫办相关负责人表示，开展“周末卫生清扫活动”，有效动员了各级干部和广大市民积极参与爱国卫生运动，对培养良好的卫生健康习惯十分有益。仅4月11日至12日这一个周末，全市就累计发动17万余人，清理各种垃圾近万吨，清理坑塘沟渠等死角454处，铲除杂草清整环境面积26.2万平方米。

同样，河北省邢台市也将爱国卫生工作常态化、规范化，全力推进卫生城市创建工作。4月12日，该市决定把每周三定为“邢台市爱国卫生日”，集中对背街小巷、建筑工地、集贸市场、城中村及农村地区进行环境卫生整治。

4月15日是邢台市第一个爱国卫生日。早上8点半，在南和县河郭乡赵牌村，70多名村党员、干部、群众陆续到村委会集合，村支书李进国给大伙分配好大扫除任务，有的扫卫生死角，有的撕小广告，有的除掉杂草，有的投放鼠药，还有的负责生活垃圾。村里大街小巷，一时间干得热火朝天。仅半天工夫，就清扫出一吨多垃圾。

“村民们看到后，都夸这活动搞得好！”李进国说，活动过后，很多村民自发找到他报名，希望能继续办下去。“以后，我们每周三都要推出爱国卫生主题活动，加强宣传教育，大家一起动手，创造美丽家园、美丽乡村。”而在整个邢台市，当天就有31万多人参与爱国卫生日活动，清理出各类垃圾1.3万余吨。

河北省各地发挥社区、居（村）委会的桥头堡作用，深入动员广大群众，将爱国卫生工作与基层社区治理相融合，在疫情防控中探索建立起“平战结合”的长效动员机制。据统计，今年以来，河北省结合防疫工作，在近5万个村庄、社区广泛发动爱国卫生行动，参与群众超过1200万人次，动用各类清扫车辆190万余次，共清理各类垃圾389万余吨，对重点场所消毒杀菌40多亿平方米，整治各类市场2.8万个，有效筑牢了阻击疫情的防线。

河北省爱卫办主任徐春芳说：“如果人人都能经常积极参加爱国卫生运动，主动定期打扫周边环境，清理卫生死角，城乡面貌就会越来越干净，应对传染病等健康威胁的基层屏障就会越来越牢固。”

《 人民日报 》（ 2020年05月13日 14 版）