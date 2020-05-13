国家医保局简化医保办理手续

本报北京5月12日电 （记者李红梅）近日，国家医疗保障局发布《全国医疗保障经办政务服务事项清单》，对医疗保障经办政务服务事项进行梳理和规范，各地在《全国清单》基础上再进一步精简办理材料、简化办理流程、缩短办理时限，力求实现“群众办事不求人、最多只跑一次”。2020年8月底前将全面实施清单制度，届时，群众办医保将更加方便、快捷。

《全国清单》提出了“一站式联办”服务流程，材料进行精简，涉及群众的经办政务服务事项，办理材料均不超过4种。办理时限缩减，在已明确办理时限的26个子项中，办理时限整体压缩比例超过50%；逾30%服务事项缩减量达25个工作日，近40%服务事项缩减量达15—20个工作日，最大缩减量达30个工作日。即时办结的为12项，占比达46%；5—20个工作日办结事项为9项，占比为35%；30个工作日以内办结的为5项，占比为19%。

《 人民日报 》（ 2020年05月13日 14 版）