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国家医保局简化医保办理手续

2020年05月13日07:57 来源：人民网－人民日报

　　本报北京5月12日电  （记者李红梅）近日，国家医疗保障局发布《全国医疗保障经办政务服务事项清单》，对医疗保障经办政务服务事项进行梳理和规范，各地在《全国清单》基础上再进一步精简办理材料、简化办理流程、缩短办理时限，力求实现“群众办事不求人、最多只跑一次”。2020年8月底前将全面实施清单制度，届时，群众办医保将更加方便、快捷。

　　《全国清单》提出了“一站式联办”服务流程，材料进行精简，涉及群众的经办政务服务事项，办理材料均不超过4种。办理时限缩减，在已明确办理时限的26个子项中，办理时限整体压缩比例超过50%；逾30%服务事项缩减量达25个工作日，近40%服务事项缩减量达15—20个工作日，最大缩减量达30个工作日。即时办结的为12项，占比达46%；5—20个工作日办结事项为9项，占比为35%；30个工作日以内办结的为5项，占比为19%。


　　《 人民日报 》（ 2020年05月13日 14 版）

(责编：许晓华、李轶群)


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