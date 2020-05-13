教育部：学生上体育课不允许佩戴N95口罩

本报北京5月12日电（中青报·中青网记者 孙庆玲）在今天教育部召开的新闻发布会上，教育部应对新冠肺炎疫情工作领导小组办公室主任、教育部体育卫生与艺术教育司司长王登峰表示，教育部和国家卫健委正在研究制定疫情防控、夏季体育课和体育锻炼的指导方案。在体育课的课程设置、内容调整、器材使用和安全保障等方面都会提出明确要求，特别是上体育课、体育锻炼，不允许戴N95口罩。

王登峰指出，开学以后，对于广大青少年学生体育课和体育锻炼必须要给予科学的指导。同时，他也指出，“在体育锻炼运动场上也可以不戴口罩，但是也有人员距离的要求”。

此外，关于学生在校园内戴不戴口罩这一问题，王登峰表示，在中小学校园内不戴口罩要满足以下条件：一是在低风险地区；二是要确保进入校园的每个人都是健康的；三是校内疫情防控措施要做到位。针对高校的疫情防控，他表示，由于大学生的生源比较多，所以在高校的教室等人员密集的地方还是要戴口罩。

来源：中国青年报