教育系统进入疫情防控“运动战”阶段

本报北京5月12日电（中青报·中青网记者 孙庆玲）在今天教育部召开的新闻发布会上，教育部应对新冠肺炎疫情工作领导小组办公室主任、体育卫生与艺术教育司司长王登峰介绍，截至5月11日，全国31个省（区、市）和新疆生产建设兵团均已启动返校复学工作，学生复学人数达10779.2万，复学比例达39% 。

返校复学的学生中，中学有5636.1万（高中2161.1万、中职327万、初中3148万），小学4384.4万，幼儿园468万，高等学校290.7万（部属高校21.3万、其他高校269.4万）。

王登峰表示，现在教育系统已有超过1亿学生返回学校，教育系统的疫情防控工作已从开学前、开学初的“阵地战”转为“运动战”。“在‘运动战’中，我们接触敌人的机会变得更多，病毒在哪里，我们更不可控。另外，随着开学的进一步推进，突发的聚集性疫情风险也在进一步加大。”

“目前从教育系统来讲，我们的首要任务就是精准把握防控要求，细化量化复学方案，努力实现最大限度复学、最严标准防控。”王登峰表示，下一步将主要做好6个方面的工作：一是精准分类，即对海外回国人员、治愈出院人员、无症状感染者和高风险地区人员要做到精准分类，确保开学以后进入校园的每一个人都是健康的；二是细化开学和各项防控的措施，尽快建立和完善师生健康状况日报告制度和出现缺课缺勤的跟踪制度等；三是强化条件保障，要备足防疫物资；四是一旦出现情况能够快速应对、及时处置；五是对教育行政人员、校园的医护人员、广大师生和家长加强卫生防疫方面的培训；六是要努力对广大师生在复学后进行思想引导、学业和就业方面的指导以及心理疏导和人文关怀。

来源：中国青年报