恒瑞医药：“走出去”、“引进来”双管齐下，加速推动民族制药竞争力升级

日前，恒瑞医药与韩国CrystalGenomics Inc公司（简称CG公司）签署战略合作协议，向海外输出创新药技术，加速推动民族制药竞争力升级。

作为国内创新型的民族制药企业，多年来，恒瑞医药立足全球视野，按照国际标准推进技术创新，将“走出去”、“引进来”相结合，在大力引进先进技术、智慧大脑和全球资源的同时，加快国产创新药技术、品牌和大健康事业融入全球，双管齐下、双向发力，加快推动民族制药竞争力升级。

聚焦全球创新 实现“创新出海”

技术创新是医药经济持续增长的引擎，也守护着人类生命与健康。从全球药品销售额来看，创新药占80%，在未来相当长的时间里，创新药将继续主导全球药品市场。

恒瑞医药高层多次表示：“在技术变革的大时代，创新起步较晚的中国制药企业，要想缩小与跨国制药企业的差距，必须顺应趋势，时不我待，加快提高创新药物的开发能力，创造和掌握自己的核心技术”。恒瑞医药很早就非常清楚地认识到这一点，并付出了行动。

时光倒流20年，恒瑞医药还是一家以开发抗肿瘤药和麻醉药为主的仿制药企业，当时国内没有企业做创新药。企业想做创新，既没有资金，也没有人才，更没有现成的“教材”。2000年，公司在上海交易所上市后，第一件事就是在上海建立了创新研发中心，并花重金将美国顶级设计师“请进来”作专门规划设计，将国外一流的新药研发中心按照1:1的“规格”在中国打造，为按照国际标准开展新药研究提供最坚实的“硬件”支持。

“筑巢”而“引凤”。恒瑞医药全球新药研发中心成立后，先后多次在美国招贤纳士，一批具有国际视野的高层次领军人才被“引进来”，并融入到恒瑞的创新事业。截至目前，公司打造了3400多人的研发团队，其中硕士、博士2000多人，海外科学家200多人，成为公司创新发展的智力支持，并结出累累硕果。

大力“引进来”，是为了更好地“走出去”。近年来，恒瑞医药研发投投入占销售收入的比重达到15%左右，2019年累计投入研发资金39亿元，占销售收入的比重达到16.7%，先后在美国新泽西、波士顿、日本名古屋等多地建立了海外创新研发中心，并在德国设立了分支机构，将创新的“触角”延伸到欧美日发达国家，构建全球创新体系。

目前，恒瑞医药已有10多个创新药在美国、澳大利亚等地开展临床试验，创新的足迹正一步一个脚印“走出去”。

技术输出是创新水平的“试金石”，越来越多的国际资本愿意为中国创新药技术买单，才真正凸显我国创新技术的进步。在这一方面，恒瑞加速推进创新技术“走出去”，并不断取得新的进展。除了此次韩国CG公司的技术许可，2018年1月，恒瑞医药也给予美国Arcutis、TG Therapeutics技术许可。

医药创新是一项高投入、高风险、长周期的工程，研发人员筛选出一万个化合物，只有不到十个能进入临床，最后只有1—2个能获批上市，这一过程需要十几年，投入十几亿元。对于国内企业来说，通过“引进来”和“走出去”相结合，不仅能有效克服发展瓶颈，也能有效对接国际市场，走出一条具有特色的自主创新之路。

瞄准国际市场 铸造世界品牌

伴随中国的飞速发展，“中国制造”享誉全球，遍布世界，但是“中国制造”的药品却难觅踪影，医药制造面临着转型升级的迫切需要。

上个世纪90年代，面对国内进口药物昂贵，又无可替代药物，患者无力承担的困境，恒瑞医药全身心投入到高端仿制药的研究，开展国际优势药物工艺开发，成功开发出一系列首仿药，打破了国外新药市场垄断，替代进口，有效降低医保和患者负担。

2005年左右，为了打造过硬的品质品牌，让这些高端仿制药不仅能服务中国患者，也能为全球患者服务，公司瞄准国际GMP管理规范和美国FDA质量标准要求，斥巨资将世界一流的设备“引进来”，不断提升装备水平，以欧美领先的制药机械企业如B+S、BOSCH、FEDEGARI等为战略合作伙伴，购置欧美进口生产和检测设备百余台次 ，打造国际最高标准的生产体系。

近来来，恒瑞医药按照“新”“特”“难”标准，推动具有稀缺性、差异化的产品“走出去”，已有注射剂、口服制剂和吸入性麻醉剂等19个制剂产品在欧美日上市，实现了国产注射剂在欧美日市场的规模化销售。

聚力大健康 营造大格局

在全球一体化进程中，必须具有合作和分享意识，通过“引进来”、“走出去”，充分调配和利用全球资源，聚力大健康事业，营造出产业发展的大格局。

2020年国内新冠疫情爆发后，恒瑞医药充分利用自身海外资源，在疫情初期紧急启动全球采购，联系海外供应商购买口罩、护目镜、防护服等物资驰援武汉抗击疫情前线，将海外防疫物资“引进来”，陆续向全国慈善机构、卫生部门、疫情重点防控机构和医院捐赠了3000多万元的防护物资。

在海外新冠肺炎疫情暴发以来，恒瑞医药克服一切困难，推动高品质药品“走出去”，全力保障海外市场药品供应。

疫情期间，在国家卫生健康委人才交流服务中心的指导下，恒瑞医药助力中意医疗机构开展多场视频连线，重点包括武汉市第一医院与意大利国家老年医疗与科学研究院视频连线、华中科技大学同济医学院附属同济医院与意大利维罗纳大学附属医院视频连线、四川大学华西医院与意大利巴里大型综合医疗机构视频连线等多场分享疫情防控经验的在线“云交流”。未来公司还会陆续推出国内医疗机构与日本、以色列等国家医疗机构的视频连线，让中国疫情防控的经验和成果“走出去”，助力世界早日赢取战“疫”胜利。

作为一家民族制药企业，多年来，恒瑞医药积极参与国家卫健委组织的对外交流合作及医学人才培养项目，推动与国际顶级医疗机构建立深层次、常态化合作关系，如：美国梅奥诊所、哈佛医学院及其附属医院、美国MD安德森肿瘤中心、英国剑桥大学及其附属医院、法国公共卫生学院、瑞典卡洛琳斯卡医学院、奥地利维也纳总院、日本东京大学附属病院等。通过“引进来”、“走出去”，为国内医疗机构国际合作、人才培养搭平台、建渠道。

一方面，开展哈佛医学院专家来华巡讲、意大利专家中国行等系列项目，将顶级专家和好的项目“请进来”；另一方面，组织多次中国卫生领军人才赴哈佛大学等多个机构研修和培训。为此，恒瑞在哈佛医学院专门设立了“中国医学人才培养专项基金”。希望通过海外基金的设立，帮忙中国医学领军人才“走出去”，补齐学科建设短板，提升科研水平，助力大健康事业发展。