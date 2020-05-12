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应对假期综合征 专家建议增加亲子运动

2020年05月12日10:03 来源：科技日报

据新华社讯 （记者帅才）长假过后，有些孩子容易出现精神不好、食欲不佳、情绪焦虑等假期综合征。专家提醒，家长应帮助孩子及时调节作息，多和孩子进行亲子运动，帮助孩子提升免疫力，更好地适应开学后的学习与生活。

湖南省脑科医院精神科主任周旭辉博士建议，家长可以帮助孩子加强锻炼，一起进行一些有氧运动，如慢跑、跳舞、游泳等，不仅能提高孩子的运动机能，而且能增进亲子感情。

湖南省人民医院关节与运动医学科康复治疗师王洪涛认为，亲子运动能帮助孩子更好地形成运动习惯、提高情绪认知能力。对于小学生，家长可以选择抛接球、跳绳等基础运动，还可以增加一些提升孩子灵敏度和平衡感的运动，如健身操等；对于初中生和高中生，家长可以帮助孩子进行耐力训练，选择篮球、足球等球类运动或田径类运动。

王洪涛建议，由于青少年儿童的运动姿势控制及平衡能力往往在下午达到最佳，亲子运动的时间可以选择下午4点到7点之间，运动时长以30分钟至60分钟为宜。

(责编：许晓华、李轶群)


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