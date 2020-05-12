抽筋就得补钙？弄清原因才能治本

当你正在下楼梯或参加接力比赛加速奔跑时，猝不及防的腿抽筋，颇令人懊恼。听闻腿抽筋，身边的人往往会善意提醒：这是缺钙的表现，要补充钙了。

事实真的如此吗？

腿抽筋的原因不止是缺钙

腿抽筋就是腿部肌肉不自主地长时间收缩，医学上称之为“腓肠肌痉挛”。“它的主要特点是肌肉容易兴奋，收缩不受控制，持续时间长，常给人带来痛苦，让人很不舒服。”北京老年医院骨科副主任医师臧传义接受科技日报记者采访时表示。

“老百姓都以为腿抽筋是因为缺钙。但这只是原因之一，并不是全部。”臧传义表示，腿抽筋是由复杂因素导致的，需要考虑的问题很多，比如：控制肌肉的神经状态如何？肌肉本身质量怎么样？肌肉所处的内、外环境如何？

腿抽筋可能与控制肌肉的中枢或外周神经出现异常有关。如果脑部出现问题，可能会导致肌肉接受到异常指令，从而出现某一组肌肉的异常收缩，如帕金森病。如果外周神经出现问题，比如椎间盘突出，也可能引起相应肌肉异常收缩，发生腿抽筋。

腿部肌肉本身出现问题，也可能诱发腿抽筋。比如肌肉的炎症或疾病，肌肉缺血，如下肢动脉硬化闭塞（老年人尤其要警惕）。臧传义称：“身体有肌肉的部位都有可能出现抽筋现象，但小腿抽筋更为常见。这是因为小腿后部肌肉使用频繁，需要的血量比较多，但是由于它的解剖特点，腿部供血往往相对不足，容易出现抽筋。”

此外，腿部肌肉所处的内环境也会影响到肌肉状态。比如身体处于低钙、高磷、低钾、高乳酸的状态，也容易引发腿抽筋。

“外环境如寒冷刺激，剧烈运动，过度疲劳，腿部受压等也可能导致腿抽筋。”臧传义表示，总而言之，以上每一个环节出现问题，都可能引起腿抽筋。

一些疾病也可引发血钙浓度降低

那么，抽筋与钙到底是什么关系呢？

“血钙浓度低容易导致肌肉兴奋性增高，轻微刺激就会出现肌肉痉挛。”臧传义解释。

尽管如此，出现抽筋不能盲目补钙。一是因为，如上所述，抽筋未必由缺钙引起；二是因为，即便抽筋与缺钙有关，也先要搞清楚是钙摄入不足，还是丢失过多。

臧传义告诉记者，从内因上看，缺钙可能是摄入不足，或吸收不良，也可能是钙丢失过多。孕妇、青少年常表现为生理性缺钙，是因为他们对钙的需求量高，正常饮食不能满足钙的需要，必须补钙；绝经后的妇女，老年人因为钙吸收能力降低，导致血钙或骨钙不足。

另外，一些疾病可能直接或间接引发血钙浓度降低，比如甲亢、尿毒症、慢性胃肠道疾病、糖尿病、水电解质酸碱平衡紊乱等等。“值得注意的是，一些药物作用也会引起缺钙现象。比如糖皮质激素、西尼替汀、他汀类药物等会导致缺钙。”臧传义表示。

“可以看到，抽筋不单单是因为钙摄入不够，也有可能是因为身体本身存在的一些疾病引起钙丢失过多而导致血钙低。”臧传义表示，常规补钙没有问题，但不能盲目补钙。他建议，想知道缺不缺钙，要到医院检查。

关键是做好针对性预防

如何缓解和预防腿抽筋？

“肌肉的拉伸很关键。”臧传义提醒，拉伸时要往与肌肉收缩相反的方向拉伸肌肉，通过对抗制止肌肉收缩。

热敷、按摩也有利于缓解腿抽筋。通过按压收缩的肌肉，排出堆积的乳酸，放松后肌肉血供增加，可以让肌肉得到舒缓、放松。

“最重要的是，要做好针对性预防。首先检查自身有无原发性疾病，如果是因为下肢动脉硬化闭塞引起的腿抽筋，往往需要针对下肢血管进行治疗。其次要看有没有吃一些容易引发钙流失或影响钙吸收的药物。补钙时常需同时补充维生素D3。”臧传义说。

专家建议，平时多晒太阳，多喝牛奶，多吃鸡蛋、瘦肉、白菜、海产品等含钙较高的食物。“尿酸高的人不要多吃海产品，容易引起痛风。”臧传义提醒道。

臧传义说，有一些老年人为了凑齐步数，每天大量走路。“这会使肌肉长时间处于收缩状态，对关节也不好。要知道，肌肉也需要休息。爱运动的人，运动前一定要注意做足准备活动，给肌肉热热身。另外，喜欢游泳的人也要先试试水温是否合适，否则水中出现抽筋可能造成生命危险。此外，冬天锻炼要注意保暖。”

“一般来讲，偶尔一次短暂的腿抽筋，不会造成任何不良后果。如果反复抽搐，持续时间过长，导致腿酸痛，很难受，就比较严重，自我拉伸或按摩、热敷不能缓解，就要到医院进行检查。”臧传义说。（实习记者 代小佩）