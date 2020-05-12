学会3招，轻松化解亲子矛盾

从寒假至今，大部分中小学生还是在家中通过上网课学习，监督孩子学习就成为这一时期家长们的主要任务。因为亲子接触密度大了，由此各种亲子矛盾也逐步显现出来，很多家长觉得快心理崩溃了：孩子每天生活这么不规律，不听话、不起床、不吃饭，该干什么不干什么，马虎、粗心、拖延，完全不在学习状态……成为不少家长对孩子在家学习情况的评价。

对于这些亲子矛盾，北京师范大学心理健康与教育研究所研究员、教育部“国培计划”专家吴洪健提出几个化解小方法。

1.不要强迫性重复。吴洪健说，家长特别是妈妈一般都有一种本领，不管孩子跟家长说什么，家长都有本领把他拉回到学习上，总能拐回来，这叫做强迫性重复。比如孩子说跟谁聊天呢，家长就会问他学习好吗？如果学习不好你不能跟他聊，他会把你带坏了，以后你考不上好大学，考不上你就怎么样了，孩子就觉得我不愿意跟我妈说话，她一说就全部回到了学习上。所以特别提醒各位妈妈们，一定要把住这个强迫性重复，就是你不管说什么最后都回到学习，这会成为孩子一个情绪爆发点。

2.和孩子一起做好每日生活规划。吴洪健说，可以采用家庭会议形式，跟孩子做个家庭每日生活规划，所有人都得遵守，家长不让孩子看手机，自己也要做到不天天抱着手机看。一天的生活里除了学习还要有运动时间，一起做家务劳动时间；还可以给孩子设定特权时间，比如试着和孩子说，你就写10分钟，10分钟后我们一起痛痛快快地玩。这些可让孩子自己来写上全家人的约定，每个人都要遵守。孩子如果违反了这些规定或者做不到，可以取消一次特权时间，这是让孩子知道我努力之后还是有我自由的，而不是家长一味地要求孩子。

3.调整家长自己的期待。千万不能拿别人家孩子优点跟自己孩子缺点比。家长要承认，大部分孩子不可能都是天才，所以家长可以想一想自己的想法要求是否合理，自己的期待是不是孩子能够努力可以达到，如果家长的期待能有所调整，也就不会那么焦虑，和孩子的关系自然也会好起来。（禹建）