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从“理解”到“疏解”，从容面对亲子焦虑

2020年05月12日08:40 来源：中国妇女报

对家长们近期关于孩子上网课的焦虑和烦恼，北京大学教育学院副教授朱红指出，家长们要认识到孩子在成长过程中的矛盾、纠结、痛苦和迷茫是成长的必要环节，要学会从“理解”到“疏解”，从容看待教育子女带来的焦虑。如果妈妈们出现了情绪持续较差，不停担心，内心慌乱，不妨试试这些方法缓解焦虑。

1.自我欣赏。每天睁开眼睛后，很温柔、很温暖地跟自己说一声早晨好；跟自己说一声：你今天会做得非常优秀。不要小看这种训练，如果坚持一定会有效果。

2.让自己慢下来。可从言行上做一些训练，比如试试让自己说话慢一点，行动缓一点，吃饭时细嚼慢咽一点，从容一点。这些行为训练都会对大脑产生潜移默化影响，慢慢缓解焦虑心态。

3.多倾听孩子。孩子成长的一个方面就是从依赖转向独立，此时家长要逐渐放下自己的控制欲，先听孩子的想法，和孩子一起协商解决问题。如果依然给孩子过多说教，必然会带来逆反和疏远。

4.多肯定鼓励孩子。家长要让孩子获得成就感，特别是取得好成绩要给予孩子肯定，有助培养孩子学习兴趣。在学习动机方面，家长要让孩子了解检查作业的意义，愿意发现错误，改正错误，产生责任感。

5.勇于向孩子道歉。和孩子良好的沟通，要基于平等的站位，逐渐把俯视眼光转换为平视眼光。如果家长曾经有不当的教育方式，那么向孩子真诚道歉是第一步，不仅无损家长的权威，还更能赢得孩子的尊重，这正是亲子良好沟通的开始。

6.寻求帮助。焦虑的产生，很大程度上是源于我们面对未来的不知措施，没有方法，这时学习是非常重要的。妈妈们可以通过网络、书籍等渠道获取资源，学习方法，寻找答案，也可以在朋友、家人、关心自己的人当中寻求帮助。如果焦虑很严重，可以寻求心理专业人士的帮助。（包子）

(责编：许心怡、崔元苑)


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