塞拉利昂同中国关系长期友好。1971年建交以来，两国始终是风雨同舟、患难与共的好朋友。2018年8月，习近平主席同来华访问并出席中非合作论坛北京峰会的塞拉利昂总统比奥会谈时说，两国人民并肩抗击史无前例的埃博拉疫情，在国际社会传为佳话。

2014年，埃博拉疫情暴发，肆虐西非，公共卫生基础薄弱的塞拉利昂首当其冲。在万分危急时刻，中国率先伸出援手，派出医护力量300多人次，携带急需物资，万里驰援。中方医护人员不惧险难，凭借过硬本领和高超医术，同塞方密切配合，检测样本1.4万余份，收治疑似患者773例（确诊285例），培训当地医护人员500余人次。中方为塞方控制并最终战胜疫情发挥了关键作用，赢得国际社会和塞人民广泛赞誉，至今仍传为佳话。

面对突如其来的新冠肺炎疫情，中国政府和中国人民在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，团结一心，众志成城，打响了抗击疫情的人民战争、总体战、阻击战。在中国抗疫的艰难时刻，比奥总统向习近平主席致慰问信，表示塞拉利昂政府和人民同中国政府和人民坚定站在一起，坚信伟大勇敢的中国人民定将战胜疫情。塞拉利昂议会3月5日专门通过一项议案，声援中国抗疫。塞拉利昂在华艺人、塞中友好联合会创始人玛丽亚创作发布《加油中国》歌曲，并通过塞中友好联合会向中方捐款。塞拉利昂众多友好组织、各界友人纷纷向中国驻塞大使馆送上支持中方抗疫的牌匾、照片和信件，许多网友在社交媒体上为中国祈福，多家主流报纸发表社论或持续刊文支持中方抗疫。正如塞拉利昂议长等友好人士所指出：“我们的心与你们紧紧贴在一起。”

和衷共济，四海一家。非洲国家发生疫情后，中国政府和人民及时为塞拉利昂及其他非洲国家提供有力帮助。3月26日，习近平主席在二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会上呼吁，要携手帮助公共卫生体系薄弱的发展中国家提高应对能力。中国政府为包括塞拉利昂在内的40多个非洲国家提供的抗疫物资援助陆续抵达，以马云公益基金会和阿里巴巴公益基金会为代表的中国工商界和民间组织等也积极行动，向包括塞拉利昂在内的非洲国家积极捐献医用口罩、防护服、检测试剂盒等紧缺物资。非洲国家和人民由衷感谢中方雪中送炭，感叹“患难见真情”。中国援塞军事医学专家组和固定生物安全实验室专家组已协助塞方检测500余份样本，发现当地首例新冠肺炎患者，检出目前塞一半多确诊病例。在当地患者的治疗中，中方军医组医护人员亦作出重要贡献。塞卫生部长动情地说：“塞拉利昂找不出比中国更好的兄弟。”

习近平主席深刻指出：“中非友好历久弥坚、永葆活力，其根本原因就在于双方始终坚持平等相待、真诚友好、合作共赢、共同发展。”中塞相互支持是中非传统友好的缩影。作为发展道路上的真诚伙伴，中塞、中非携手并肩，一定会迎来抗疫斗争的最终胜利！

（作者为中国驻塞拉利昂大使）

《 人民日报 》（ 2020年05月12日 03 版）