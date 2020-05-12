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人民论坛：冲劲 韧劲 实劲

安  民

2020年05月12日08:38 来源：人民网－人民日报

大事难事看担当，考验面前见精神。越是爬坡过坎、滚石上山，越需要一往无前的姿态、舍我其谁的境界，越呼唤挺身而出的闯将、干将。

“关键时刻冲得上去、危难关头豁得出来，才是真正的共产党人。”习近平总书记的话语给人以深刻启示。现实中，抓紧抓实抓细常态化疫情防控，确保完成决战决胜脱贫攻坚目标任务、全面建成小康社会，每名党员干部都责无旁贷。惟有担当作为、勇毅前行，做冲锋陷阵的战士，保持冲劲、韧劲、实劲，才能不负初心使命，以实绩汇聚奋进的澎湃动能。

有“明知山有虎，偏向虎山行”的冲劲。革命战争年代，一声“冲啊”“同志们跟我上”，何其震撼！“忠诚印寸心，浩然充两间”的坚毅，“砍头不要紧，只要主义真”的无畏，跨越时空、赓续传承，映照着理想信仰、党性觉悟与品格境界。当前，统筹推进疫情防控和经济社会发展，任务艰巨。困难面前，我们能否做到冲锋号一响，毫不迟疑地冲上去？能否勇打头阵、勇立战功，打通“堵点”、补上“断点”？冲劲不是冲动，不会自然而然产生。党员干部为党和人民的事业拼搏奉献，归根结底靠思想自觉。不断叩问、检视、锤炼初心，不断体悟、激扬、砥砺使命，永葆拼搏的意识、精神、行动，才能真正抵达积极主动、无怨无悔的精神境界，积攒强有力的冲劲。

有“不破楼兰终不还”的韧劲。英勇顽强、坚韧不拔，是中华文化生命禀赋和生存耐性的体现，是中国共产党人精神谱系的重要构成。奋进新时代，全面落实党中央决策部署、坚持稳中求进工作总基调、坚持新发展理念、推进供给侧结构性改革、坚决打赢三大攻坚战……这些，都难以毕其功于一役，都需要直面风险挑战，付出艰苦努力。冲锋陷阵一时易，持之以恒最难得。党员干部无论身处何种岗位，都应沉下心来做事，蓄积滴水穿石的精神、善作善成的毅力、老牛爬坡的耐性。不贪一时之功、不为一时之誉、不计一事之成，敬终如始、绵绵用力，把本职工作抓到位，把解决难题抓到底，才能书写出彩人生。

有“绝知此事要躬行”的实劲。奋斗创造奇迹，实干成就伟业。我国成为世界第二大经济体，成为制造业、货物贸易、外汇储备第一大国，蓝天、碧水、净土保卫战成效卓著，中华民族千百年来“民亦劳止、汔可小康”的憧憬即将变为现实。这样的美好图景，是一点一滴拼出来、一步一步干出来的。“假金方用真金镀，若是真金不镀金”。工作能否踏实在乎心，心诚则实，心浮则飘。党员干部当树立正确政绩观，崇尚实干、脚踏实地，力戒形式主义、官僚主义，把每件事都往实处做、深处做、细处做，以实实在在的举措、行动、效果，解民忧、纾民怨、暖民心，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

千磨万击还坚劲，越是艰险越向前。保持冲劲、韧劲、实劲，争做冲锋陷阵的战士，努力使自己负责的工作既为一域争光，又为全局添彩，这样的党员干部，必能真正赢得人心。

《 人民日报 》（ 2020年05月12日 04 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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