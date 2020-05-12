保障医务人员安全 对涉医犯罪“零容忍”

5月11日，最高人民法院发布8件人民法院依法惩处涉医犯罪典型案例。据介绍，自2019年至今年4月，人民法院共计一审审结杀医、伤医、严重扰乱医疗机构秩序等涉医犯罪案件159件，判决生效189人。

据了解，2019年年底以来，一些地方相继发生暴力杀医、伤医等涉医违法犯罪，造成恶劣社会影响。今年年初发生的新型冠状病毒肺炎疫情是一次重大突发性公共卫生事件，医务人员不顾自身安危，奋战在抗疫第一线，为疫情防控工作作出重要贡献。但个别地区却发生了撕扯医生防护服、殴打、挟持医务人员等案件。为在疫情防控期间进一步维护医疗秩序、保障医务人员安全，最高人民法院会同相关部门于今年2月8日发布了《关于做好新型冠状病毒肺炎疫情防控期间保障医务人员安全维护良好医疗秩序的通知》。

近日，最高人民法院相关部门从全国法院范围内收集、整理了8件2019年以来人民法院审结的涉医犯罪典型案例。其中2件死刑案例是：员明军故意杀人案（甘肃兰州杀医案），孙文斌故意杀人案（北京民航总医院杀医案）；另外6件案例是：柯金山寻衅滋事案（疫情期间案件），李苏颖寻衅滋事案（疫情期间案件），李广伟寻衅滋事案，曹会勇寻衅滋事案，李发才等故意伤害案，李红军等聚众扰乱社会秩序案。这些案例从多个角度阐述了人民法院对涉医犯罪“零容忍”的态度和立场，体现了人民法院服务保障医疗卫生事业健康发展、服务保障民生的责任和使命。（记者王春霞）