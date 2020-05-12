学生参加体育活动 不可佩戴N95口罩

“戴着口罩绕着操场跑着跑着，身子向后仰，就倒了下去，头部着地。”

“一名14岁初三学生同样在上体育课时猝死。网传的聊天截图称，该生是在体考一千米测试过程中戴着N95口罩跑步，呼吸不畅引发的猝死。”

近日，河南、湖南等地相继出现的学生在校戴口罩运动猝死事件令人痛心，同时，疫情期间运动安全也成为热议话题。疫情、口罩、体育课、有氧运动、缺氧，当这些因素集合在一起又发生矛盾时，我们应如何应对？

关于运动与需氧的问题，内蒙古体工队退役的短跑运动员姜海涛告诉科技日报记者：“一般来讲，正常成年人在非运动状态时的需氧量大约为250毫升/分钟；运动时的需氧量随着运动强度的增加会急剧增长，理论上计算，如果以百米赛跑的速度持续跑，每分钟需氧量可达40升。”

长时间大脑缺氧会造成不可逆转的损害，甚至脑死亡；同时，严重缺氧和持续缺氧，可使心肌收缩力降低、心率缓慢、心脏的血液输出量减少，与缺氧症状形成恶性循环，容易发生心力衰竭。

显然，口罩在阻挡病毒和有害物质进入人体的同时，也在很大程度上限制了人体对氧气的摄入。学生运动时猝死是否与戴口罩有直接关系呢？

青海大学附属医院心内科主任任明在接受科技日报记者采访时介绍，运动时人体的耗氧增加，需要吸入非常多的氧气，而N95等专业口罩通气性并不好，通过口罩外部的阀门与外界空气实现交接，氧气吸入不及时，呼出的二氧化碳残留在鼻腔内无法及时排出，会反复吸入二氧化碳，吸收不到氧气，故而造成严重缺氧，这一行为不仅会对人体的肺部造成损伤，还会对人体的全身造成损伤。总之，戴口罩运动发生风险的几率远远大于不戴口罩。

在近日举行的北京市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市疾病预防控制中心副主任刘晓峰表示，户外运动原则上不用戴口罩，但应避免与他人近距离接触。

此外，厦门市教育局也规定：户外运动时，在相互间保持安全距离的基础上，可以不戴口罩，此外，中考体育考试也可不戴口罩。

“作为心内科医生，我们建议大家在剧烈运动时，尽量不要佩戴口罩，佩戴口罩期间最好从事走路等舒缓运动；目前受疫情影响，可以佩戴一般口罩，切勿佩戴专业N95等口罩，同时，在跑步期间人和人之间需保持一米的相对安全距离。”

那么，遇到运动期间戴口罩导致缺氧、猝死等情况时第一时间该怎么办？任明表示：“出现猝死紧急情况时，一定在黄金4分钟内为患者做心肺复苏，越早救治抢救几率越大。我们提倡人人都要会心肺复苏基本操作，因为猝死发生后，医护人员无法在短时间内到达现场，而周围人员的第一时间施救，会很大程度避免悲剧的发生。”