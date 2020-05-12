宜家召回霉菌超标麦片 不接受索赔

仅今年内，宜家中国已经第三次召回商品。宜家中国5月11日在官网发布公告称，从2020年5月8日开始为期一个月，召回MüSLI混合水果干麦片（冲调谷物制品）（500克），并呼吁2019年3月及之后购买了该产品的顾客前往任意一家宜家商场退货并获得全额退款。

对于是否能索赔，宜家中国相关负责人向北京商报记者回应称，此次召回产品不符合消费者索赔大前提，“我们会遵循食品安全法的相关规定来和消费者做沟通”。

许诺全额退款

5月11日，宜家中国官网发布公告称，4月30日宜家食品进口商东恩国际物流（上海）有限公司（以下简称“东恩物流”）收到一份由深圳市市场监督管理局提供的检测报告，报告显示，宜家MüSLI混合水果干麦片（冲调谷物制品）（500克）中的霉菌含量超出了中国相关法定限值。

关于此次检测不合格的原因，上述负责人表示，“国内在检测食品安全时会对‘霉菌’项目进行检测，而国外很多国家并不会检测该项目，目前该款产品在国外仍然在售，仅在国内进行召回”。

据了解，霉菌是自然界中常见的真菌，食品中霉菌超标原因可能是加工用原料受霉菌污染，或者是产品存储、运输条件控制不当导致流通环节抽取的样品被霉菌污染。霉菌污染可使食品腐败变质，破坏食品的色、香、味，降低食品的食用价值。

5月11日，北京商报记者在宜家官网及天猫官方旗舰店看到，该款产品已经全部下架。宜家官网客服人员表示，即使顾客已经拆开甚至食用了计划召回的麦片产品，宜家依然会按照召回政策对产品进行召回。如果产品外包装还在的话，就可以根据消费凭证按原支付途径当天内全额退款；如果没有消费凭证，则可以依据产品外包装退给消费者等值的“退换卡”，“退换卡”可以在宜家全国门店以类似代金券的形式使用。

年内三次召回产品

这并非宜家首次因安全问题召回食品，2016年7月，宜家宣布在全球召回6种巧克力，这些产品被多次检测到包含榛子和杏仁等可能导致过敏的坚果类物质，而包装上的成分表中没有标注。据不完全统计，近六年来宜家已至少16次在中国市场召回产品，仅2020年就有3次。

2020年1月，因邻苯二甲酸二丁酯（DBP）的迁移量可能超过规定的限值，宜家在全球范围召回TROLIGTVIS特鲁利维斯旅行杯；3月，因存在安全隐患，宜家主动向上海市市场监督管理局备案召回计划，召回已在中国市场销售14年的5个型号“库伦三斗抽屉柜”产品。

值得注意的是，此次召回的这款MüSLI混合水果干麦片并非宜家生产，也并非宜家中国委托国内的代工厂生产，而是宜家中国委托东恩物流的进口食品。东恩物流是进口商，经营着包含食品流通在内的几十项业务，宜家中国只是经销商。除中国市场外，这款产品在欧洲各国、美国、日本等不少市场均有销售，是一款人气较高的素食麦片。

“在国内，2019年3月及以后售出的该款产品大概有159000盒。”上述负责人称，“虽然尚未收到有顾客因食用这款产品而引起任何不适或不良健康影响的报告，但宜家所有食品类产品都经过持续的检测，并应符合其所在市场适用的标准、法规以及宜家的质量要求。作为预防性措施，宜家已经立即停止了该产品在中国大陆市场所有商场的销售，并已开始进行相关调查。”

是否符合索赔要求

如果是由于食品安全问题导致产品召回，仅仅获得全额退款对于消费者来说是不够的。

根据中华人民共和国食品安全法（2018修正）一百四十八条规定，“消费者因不符合食品安全标准的食品受到损害的，可以向经营者要求赔偿损失，也可以向生产者要求赔偿损失。属于生产者责任的，经营者赔偿后有权向生产者追偿；属于经营者责任的，生产者赔偿后有权向经营者追偿”。

此次宜家中国召回的产品是否符合消费者索赔要求？上述负责人称，4月30日是宜家中国首次收到该款产品的检测不合格信息，并立即在全国范围内停止了该产品全部批次的销售，不符合索赔的大前提，“经过阶段性调查，霉菌含量超标存在非常小的危险性，不会对人体健康造成伤害。如果消费者觉得有索赔的担忧或者疑虑，可以到任意一家宜家商场进行沟通，宜家会根据消费者现实情况跟进售后”。

中国家居电子商务协会执行会长兼秘书长王建国表示，宜家的处理方案诚意不足，宜家召回方案在某种意义上是为了将自身经济损失控制到最低，因为很少有消费者会因为一件低金额产品的问题去较为偏远的宜家商场退货、退款。同时，由于宜家频频出现召回事件，将影响其在中国市场的品牌美誉度。（记者 谢佳婷 孔文燮）