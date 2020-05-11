北京市卫健委：推进常态化防控工作可概括为“三防、四早、九严格”

人民网北京5月11日电（董童）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，北京市卫生健康委党委书记、主任雷海潮介绍，常态化防控作为中央提出的要求，是根据我国的疫情形势做出的判断。北京在推进常态化防控工作方面，可概括为“三防、四早、九严格”。

雷海潮表示，“三防”是指防松劲、防漏洞、防反弹。主要内容是强化各方落实政府、属地、单位和个人的四方责任，这是做好传染病防控非常重要的一环，大家要克服麻痹松懈的思想，争取取得最终胜利。从医疗卫生机构角度来说，要对一些服务和管理工作抓得更细更严，特别是在住院患者的管理和门诊方面，尤其对于急诊和发热门诊就诊者的筛查非常重要。在2月份时，北京提出了加强院内感染防控的16条措施，其中就有强化探视管理的内容。因为医院平时是一个开放系统，但在疫情特别是传染病防控期间，就要进行适当调控，所以进出人员的健康状态、数量、送餐服务和就餐方式等方面都要进行相应调整。另外，要一手抓疫情防控，一手推进诊疗服务和健康服务，稳妥有序的满足居民在日常诊疗服务方面的需求，并储备应急物资。

雷海潮介绍，“四早”主要包括以下情况。首先是提高救治能力，也包括提升筛查和诊断能力。总体来说，境内疫情现在比较平稳，尽管有一些零星病例，也有一些聚集性病例，但与1、2、3月份相比，已经有很大程度好转。在这个时候，关键要提升人员素质和人员诊断治疗能力，因为新冠肺炎是一个全新的疾病，对于它的认识要进一步深化。

其次是要加强建设社区基层层面的发热哨点，因为老百姓自己去就诊，很难知道得的是什么病，如果与传染疾病，特别是和新冠肺炎有关，有可能在就诊过程中波及到更多人员。“经我们最初测算，北京在密切接触者的人员数量方面，经历了从多到少的演变趋势，从最初时一个病例会带出很多密切接触者，到后期密切接触者数量大量减少，是因为大家都采取了如戴口罩等防护措施，起到了很好的保护功效。现在，规范化建设社区的发热哨点、标准化改造各医院发热门诊等工作已在医疗卫生机构启动。”雷海潮说，“最后是要加强筛查到医疗机构就诊和住院人员，特别是加强流调。现在一些空间不足的医疗机构，已将筛查工作延展到门诊楼外，就是为了降低传播风险。”

雷海潮表示，“九严格”主要是落实防控措施，加强流行病学调查，充实流行病学的调查队伍。

“专业的、传统储备的流行病学调查队伍约为500至600人，但为了应对更大疫情，我们又培训了近3000人的队伍；另外，对于确诊和疑似病例的密接人员要加强健康观察和监测，适当健康管理对于外地进京就医人员，了解他们的旅行史、生活史和身体健康状态，并要对于重点人群要进行核酸检测。”雷海潮介绍，北京的专家组实验室一般在5至6小时，就能够出示核酸检测结果，最初病例不多时能做到当天发现、当天诊断。随着后续对于检测需求的提升，特别是提出应检尽检、愿检尽检的要求后，也为更快促进复工复产，现在全北京市能进行核酸检测的机构已达67所，从1月份每天检测能力不到2000份提升到48000份。

雷海潮在解释开展推进诊疗服务时提出，北京市在2月下旬就已逐步推进相关工作。进入3月份，各医疗机构的诊疗服务也在逐步恢复。“2月份推出了非急诊全面预约服务，既是防止院感和适应疫情防控工作的一项安排，也是深化医药卫生体制改革、创新新诊疗就医方式的探索，所以要长期坚持下去。对于不太习惯使用网络或手机的老年群体，仍提供门诊方面的一对一志愿服务。在院内感染防控方面，还会坚持一系列较严格方法改善就诊环境，促进诊疗服务尽早开展。”他说。

雷海潮还介绍：“经过最近一、两个月大家对于疫情防控的共同努力，‘五一’后北京地区二三级医院床位使用率，已恢复到平时的70%左右，总病床使用率已达到60%至70%左右。社区卫生服务机构诊疗量已经接近平时正常情况，大概相当于往年80%至90%。另外，全市有178所机构可提供体检服务。”

最后，雷海潮提醒大家，北京仍会坚持京内或京外的非急诊全面预约服务；而且在推进预约制的同时，还要坚持在门急诊测体温，进行必要筛查和询问病史，查看大家的健康报绿码或者是行程信息记录，并进行必要核酸检测；对发热门诊和住院患者也要进行核酸检测；对于来京就诊人员，除来自中高风险地区的人员外，不再要求居家隔离或者集中观察14天，但一定要满足健康码和体温等基本要求；还会利用如对口支援、远程诊疗服务等一些其他方式提供服务。

“2月份以来到现在，北京地区的互联网医院已发展到29所，可满足大家有看病就医问诊的基本需求。对河北、内蒙、山东、河南、青海、新疆、拉萨等地也进行了技术帮扶，北京地区累计96所医疗卫生机构对其他省份的179所医疗机构进行技术援助，约涵盖了55个专业科室，有很多患者可在有北京医生的当地医疗机构获取服务。最近，这些机构名称将被推出，届时大家可进行盯关查询。此外，我们还开通了12345网上热线服务和互联网健康咨询平台，对首都卫生资源关心的朋友们均可选择使用。”雷海潮说。