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孙燕蕾：重症监护室里的“逆行天使”

2020年05月11日12:12 来源：人民网-人民健康网

深夜星空，纯净幽远。急诊重症监护室休息区，昏暗的灯光下，火箭军特色医学中心护士孙燕蕾刚结束一天的工作。她脱下厚重的防护服，摘下眼镜和口罩，靠在更衣柜前吃着盒饭，额头上深深的印痕清晰可见，头发也十分凌乱，两侧鬓角还有一滴滴汗珠在闪烁。

记忆如月色萦绕在孙燕蕾的心头。2006年9月，她作为首批招聘的文职人员进入部队医院，在平凡的护理岗位一晃就是14年。而今年春节，她是第一次舍弃儿女战斗在没有硝烟的战场，第一次经受抗击疫情这样前所未有的挑战。孙燕蕾疲惫的眼神里写满了坚毅与果敢，看似娇小柔弱的身体里却透露着战士般的血性与胆气。

有一种担当历久弥坚——“大灾大疫面前，我绝不能缺席”

抗击疫情，刻不容缓。孙燕蕾第一时间向组织请战，可是在发热门诊第一批增援护士名单中，领导并没有把她放在名单上。因为考虑到她小女儿才9个月大，还在哺乳期。大儿子也才7岁，两个年幼的孩子，在万家团圆的春节，都离不开妈妈的怀抱。

孙燕蕾躺在床上翻来覆去，脑海里只有一个念头：作为一名护士、一名党员，这种关键时候不往上冲，啥时候冲。几番思想斗争后，她再次找到护理部领导请战：“请我带着吸奶器去，如果没有奶了，那就当是给孩子断奶了。”这番话是一种战“疫”的决心，更是战斗的宣言。

“急诊重症监护隔离区缺人手，你作为第一批护士去增援……”这是组织对孙燕蕾的考验。

“一定要去吗？”“嗯！”

孙燕蕾的老公显然有些担心，却还是麻利地帮她收拾东西。

沉默了五秒，老公拉着她的手：“你一定要做好防护，家里有我，别操心！”

春节假期，一家四口早就做好了计划，但对于妻子习惯性的“失约”，老公早就习以为常。

幸福莫过于两心相知。得到老公支持的那一刻，孙燕蕾觉得自己是天下最幸福的女人。因为她深知：自己一走，照顾两个孩子和老人的重担全压在老公一个人的肩上。

1月31号，大年初七，早上6点半，孙燕蕾从家离开，当时两个孩子还在熟睡中。她没来及跟大儿子说一声再见，也没来及再亲亲小女儿，更没来及跟孩子爸爸说一声辛苦了，带着行囊赶往医院。

虽然不是湖北疫区，但在医院急诊也是一线，孙燕蕾感到十分光荣，她做好了牺牲一切的准备。

有一种奉献至高无上——“患者需要我，唯有冲锋再冲锋

孙燕蕾从毕业到现在一直在妇产科工作，从没有接触过高龄高危重症患者，对监护室的工作流程也并不熟悉，这对孙燕蕾来说，是护理生涯中一次前所未有的挑战和考验，但穿上了这身防护服，她无路可退，唯有冲锋，再冲锋！

夜深人静，一缕缕寒风从耳边刮起，走在回宿舍的路上，孙燕蕾理了理散乱的头发，仰望着星空，默默的在心里对自己说：我会用我的整个生命，去实现我的人生价值——或如恒星默默无闻；或如流星轰轰烈烈！

对孙燕蕾来说，不仅亏欠了心爱的小女儿，也亏欠了刚上一年级的大儿子，因为寒假刚开始，儿子就拉着妈妈一起做假期计划，儿子知道她春节要值班，也只有3天时间陪他，计划表上列了满满的3天内容，结果一条也没实现……

为避免交叉感染，孙燕蕾下班后不能回家，住在医院统一安排的临时宿舍。她离开家的第一天晚上，下班回到宿舍跟大儿子视频，孩子居然说：“妈妈加油，我和妹妹等你回来，我的计划不变，只是时间改成以后了。”孙燕蕾本来心里已经打好了草稿怎么应付儿子的哭闹，但没想到7岁的儿子却说出了这番话，她的心里是那般愧疚。

有一种战斗义无反顾——“脸上的印痕有多深，对患者的爱就有多深”

孙燕蕾是母亲，是妻子，是女儿，但在疫情防控的前线，她只有一个名字：战士。防护面罩后面辨不清她的面容，但透过坚毅的目光，看到的是一份责任与担当，更能看到她战胜疫情无比坚定的信心。

孙燕蕾在急诊重症监护室要护理两个老奶奶，一个94岁，一个104岁，生活完全不能自理。当天班上其中一个老奶奶腹泻，一晚上5次，她一个人给老奶奶擦洗换尿垫；另一个老奶奶发烧，她又一遍遍地温水擦浴，一夜都没消停，就像打仗一样。穿着厚重的防护服，戴着面罩和口罩，孙燕蕾的汗水一遍遍浸透了内层衣服。下了夜班，她感觉四肢都要散架了，腿像绑了铅块一样。她打开手机跟老公视频，两个孩子一直喊着妈妈，问妈妈什么时候回家。孙燕蕾当时实在忍不住掉下了眼泪，赶紧关掉了视频。

几次班上下来，孙燕蕾开始慢慢适应了重症监护室，也掌握了重症护理的流程、技能，以及观察要点等。除了这些，孙燕蕾每天一丝不苟地进行病区环境消杀、医疗垃圾处置和呼吸机管路消毒，倾尽全力为患者带来一道安全屏障。

有朋友问孙燕蕾：“每天为患者做这些，不嫌脏不怕危险吗？”“如果怕，谁来救治患者呢？”

一个班次下来，孙燕蕾摘下护目镜和口罩，额头、脸颊处的压痕清晰可见、许久不散，脸部的皮肤已慢慢开始过敏、红肿。

每次戴口罩，患处疼痛都会加剧。看到同事为自己拍下的照片，爱美的孙燕蕾流泪了：“不知道自己变成这个样子了。”朋友在他朋友圈评论：脸上的印痕有多深，对患者的爱就有多深。

有一种幸福心手相连——“逆行身影，化作保卫生命最美音符”

孙燕蕾的老公是做IT的，平时不善言辞，也不会说什么甜言蜜语，只会用行动表示。但不知为什么，自从老婆去了疫情战场，他像变了个人一样。

为了让老婆安心战“疫”，孙燕蕾的老公经常给她发微信，又是询问工作累不累，又是叮嘱保护好自己，却很少谈及带孩子的辛苦。因人他知道，老婆在看不见敌人的战场上冲锋，这个时候最需要他的支持与鼓励。于是，他把所有的关怀揉进每字每句，尽力在微信和视频时为老婆缓解压力。

而孙燕蕾发给老公的微信中，并没有太多的文字，而是一些幽默乐观的表情包。恍惚中，老公有一种老婆还安安稳稳在家的错觉。

孙燕蕾在急诊重症监护室的日子里，她最牵挂的就是家里最小的女儿，担心她吃不惯奶粉，担心她夜里找妈妈会大哭，担心她见不到妈妈不好好喝奶会不长个子……而这些，都只能是念想。孙燕蕾正是把对女儿的思念和担忧化作冲锋陷阵的动力源泉，她说，在疫情面前，我在急诊救人，等女儿长大了，听了妈妈的故事，我想她一定不会怪罪妈妈的狠心，一定会为妈妈感到骄傲。

从1月31日至2月16日，在急诊的17天，对孙燕蕾是一种考验，也是一种成长，让她学会了重症监护技能，体会了重症护士的不易。她说，今后再有这种任务，就不怕了，心里有底了。

孙燕蕾离家的这些日子，老公在家一边办公，一边照顾两个孩子和两个老人。一个人身兼数职：给全家做饭、打扫卫生、辅导大儿子学习、陪老二摸爬滚，学会了带娃，学会了做家务活，体会了生活的不易。

孙燕蕾在急诊战疫一线与病魔博奕，老公在后方照顾着一对儿女，生命中思念的幸福，在雪后晴朗的夜空，挂着一道弯弯的月牙，凝望着你在远方的灯火阑珊，两颗相犀的心灵守望着，直到海枯石烂，地老天荒。

2月16日下午5点半，孙燕蕾结束战斗终于回家了，她进门那一刻，孩子他爸正系着围裙从厨房里出来，看到孙燕蕾，又立刻转身回去。此刻，孙燕蕾分明看到了老公眼里有闪闪发亮的东西……她原本想对老公说一声“辛苦了”，但她上前一手抱着老公，靠在老公的肩上，俩人什么也没说。

这场战“疫”，注定要写入历史。在这场没有硝烟的战斗中，孙燕蕾忙碌的脚步、辛勤的汗水、最美的身影，化作生命保卫战的美妙音符。

（火箭军特色医学中心供稿 作者：莫鹏）

(责编：许晓华、杨迪)


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