中国防控措施有效减缓新冠传播

新华社华盛顿5月9日电（记者 谭晶晶）美国耶鲁大学和中国暨南大学研究人员合作开展的一项新研究显示，中国采取的“封城”、社区封闭管理、隔离、限制户外活动等措施有效减缓了新冠病毒的传播速度。

这项研究的论文9日在线发表在国际期刊《人口经济学杂志》上。研究人员对今年1月19日至2月29日新冠病毒在中国的本地和跨城市传播情况进行建模，研究了多种社会、经济因素的作用，包括保持社交距离等公共卫生措施的作用。

研究显示，中国自1月下旬以来在武汉实施“封城”、多地社区封闭管理、隔离、限制户外活动等防控措施极大降低了病毒传播速度，病毒传播在2月中旬得到了有效遏制。

研究论文认为，截至2月29日，在中国实施的国家级和省级公共卫生措施可能在湖北以外避免了超过140万人感染和5.6万人死亡。

研究还发现，中国采取的公共卫生措施使反映病毒传播情况的基本感染数（R0）从1月底的2.992迅速降低为2月底的1.243，并在湖北以外降至0.614。也就是说，1月底一名感染者平均可以将病毒传播给近3人，而2月底时在湖北以外只能传播给0.6人，病毒传播得到较好遏制。

研究负责人之一、耶鲁大学全球健康政策与经济学助理教授陈希在接受新华社记者采访时表示，这项研究有助于国际社会更好地了解中国采取的疫情防控措施产生的效果，也为今后针对类似传染病的预防工作提供借鉴。