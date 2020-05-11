腰背痛总不好 需小心这种疾病找上你

强直性脊柱炎这个疾病可能很多人都听说过，它是一种慢性疾病，不能根治，会伴随患者终身。多年以前因为缺少有效的治疗方式，患者备受疼痛折磨，将这种疾病称为“不死的癌症”。随着医学的发展，越来越多的创新药物被引入国内，经过科学的治疗，患者的疾病可以控制的很好。虽然疾病不再像以前那样可怕，但很多患者还对疾病存在着一些误区。近日，广东省人民医院风湿科行政主任张晓在做客“人民好医生”客户端视频直播节目时，针对网友关心的话题进行了解答。

张晓介绍，强直性脊柱炎是以侵犯骶髂关节和脊柱为主要临床表现的炎症性关节炎，常见于年轻男性，对患者的劳动能力、形象和生活都会带来一定程度的困扰。强直性脊柱炎主要侵犯人体脊柱，早期主要症状为下腰部疼痛，严重时会出现如背部僵直这样的症状，故称之为强直性脊柱炎。

曾被称为“不死的癌症”，现在经科学治疗可以控制得很好

很多此病患者对疾病缺乏了解，导致诊疗滞后贻误治疗，等出现了关节和脊柱畸形导致劳动力丧失，甚至生活不能自理才发现病因，此时往往于事无补。另外，作为一种慢性病，这种病基本不能治愈，像高血压一样，需要终身进行医疗干预。这些都使患者出现了悲观情绪，因此这种病又多了一个称呼“不死的癌症”。

现在，随着医学的发展，虽然强直性脊柱炎会影响患者的生活和工作，但诊断治疗及时，可以做到很好的控制，大部分患者不会有太大的生活和工作问题。

疼痛晨重昼轻休息不能缓解

张晓在节目中强调了强直性脊柱炎导致的腰背痛有一个很明显的特点：晨重昼轻。大多数患者的症状主要表现是下腰背疼痛，也有一些患者表现为外周关节，单关节、少关节的肿痛。尤其是青少年如果出现单关节、少关节肿痛也要考虑强直性脊柱炎的可能。

强直性脊柱炎导致的疼痛是因为骨头或者骨头周围的肌腱炎症造成的一种疼痛，特点是晨重昼轻，坐得越久、睡得越久疼痛越明显。也就是休息之后疼痛不能缓解，活动活动反而能缓解，这也是它跟劳累性腰痛的不同之处。

诊疗误区多易耽误病情

此病之所以被称为“不死的癌症”，一大原因就是很容易陷入治疗的误区。第一个误区就是很多患者在出现腰背痛的症状时第一反应是去看骨科，拍片显示不同程度的椎间盘突出，按照椎间盘突出治疗，很长时间得不到确诊。这些患者甚至会在关节出现强直变形后才到风湿科就诊，这个时候已经错过了最佳的诊疗时机。尽管药物研发取得了一定进展，但是已经融合的关节想恢复到原来的灵活程度几无可能。

第二个误区是患者擅自停药。强直性脊柱炎需要长期服药干预，如果患者通过止痛药缓解了疼痛，擅自停药就会影响干预的效果。

第三个误区可以称为“有病乱投医”。这种疾病基本不能治愈，但是有些患者相信一些“秘方”能断根，擅自停用医生开出的有效控制药物，寻找各种各样的偏方寻求彻底治愈，错失最好的治疗时机。

总之，强直性脊柱炎是一种青年男性好发的疾病，如果出现腰背痛应引起重视，必要的可以查B27，如果有家族史，也应该重视跟踪观察。张晓教授建议，虽然此病不能治愈，但是它是一个可控性的疾病。绝大多数的医院风湿科能够对患者进行很好的治疗，实现不发生畸形、不进一步畸形，保证基本生活和工作能力的效果。目前，治疗的一线药物是消炎镇痛药物，希望患者能够相对比较长期规律的服用。除此以外，还有生物制剂，不论是肿瘤坏死因子拮抗剂还是白介素-17A抑制剂都能非常有效地控制疾病，患者如果条件允许应尽早使用。另外，白介素-17A抑制剂对于减缓或阻止骨结构损伤进展有循证医学证据，是目前强直治疗领域的一个亮点。