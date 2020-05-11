人民时评：做好复学复课这道“必答题”

营造一个安全、温暖、朝气蓬勃的校园环境，有赖各地因地制宜、因时制宜，创造性地开展工作

门口处，校长亲自将学生接入学校；校园内，“春风十里不如在校园遇到你”的横幅迎风招展；教室中，老师和同学们戴着口罩彼此亲切问候……最近一段时间，随着北京市高三、初三学生相继重返校园，全国绝大部分地区已陆续复学复课。沉寂许久的校园恢复了往日生机，身穿校服的身影和琅琅的读书声，为一座座城市增添了蓬勃生机与活力。

复学复课，牵动千家万户。中央政治局常委会会议要求，要有序推进学校复学复课，压实学校主体责任，确保师生身心健康。抓实抓细校园疫情防控，确保校园安全复课，是当前教育系统乃至整个社会面临的重要课题。有人将复学复课比喻为统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展这张“考卷”中，必须用心做好的一道“必答题”。营造一个安全、温暖、朝气蓬勃的校园环境，有赖各地因地制宜、因时制宜，精心准备、精细安排，创造性地开展工作。

做好复学复课“必答题”，首先需要各地各级教育行政部门和各个学校精心设计、周密安排，压实学校主体责任。在复学复课过程中，需要做到一校一策、一班一策，将每一个硬件设施、每一项制度安排、每一份流程设计，都做到万无一失。比如，贵州省高三年级正式复课前，有的学校提前20多天就开始准备，围绕疫情防控征集了八大类100多个问题，从入校时的人脸识别，到登记信息、测量体温，再到餐食准备、餐具消毒等，无微不至、逐一解决。只有将组织保障、制度保障、物资保障、应急保障都做到细之又细，保持科学、严谨的态度，不忽视任何一个细节、不留下一丝隐患，才能让学生安心，让家长放心。

做好复学复课“必答题”，离不开全社会密切配合、统筹协作。复学复课是一项系统工程，关系学生、老师、家长等多个群体，牵涉授课、就餐、住宿、交通等多个环节，不仅需要教育系统多想一些、早做一步，更需要全社会各行各业的支持和帮助。比如，在江西，全省各级卫健、公安、交通、市场监管等政府部门协同，建立联防联控和信息共享机制，共同抓好抓实校园交通安全、食品安全等工作。从物资供应到道路交通安全，从疾病诊治到食品卫生，每一项工作都关乎师生健康、校园安全。唯有政府部门、社会各界、学校老师及学生家长齐心协力，才能为学生的复学复课保驾护航。

做好复学复课“必答题”，还需要广大教育工作者以师者匠心，躬耕教学。疫情的发生对学生的学习、生活、心理状态都产生了影响。复课后，广大教师需要更加关心、关注学生的心理状态，上好“复学第一课”。同时，通过开展疫情防控、生命安全、卫生健康等主题班会，引导学生分享、总结居家学习生活期间学习体会和成长感悟，厚植家国情怀，激发使命担当。同时，积极帮助学生实现从在线学习到课堂学习的平稳过渡，对于学习上存在困难的学生，及时给予个别化指导和帮助，引导学生尽快适应新的学习环境和学习方式。

“相信归来时，你已成长。”老师们对学生的嘱咐和叮咛言犹在耳。随着越来越多的学生重归校园，时间为孩子们的成长融入厚重的分量。相信在全社会的通力配合和共同努力下，广大学子定会以健康之姿、奋斗之姿，珍惜时光、不负韶华，以优秀学业回报各方的期望。

《 人民日报 》（ 2020年05月11日 05 版）