患难见真情 共同抗疫情

4月24日，中国抗疫医疗专家组与埃塞俄比亚提露内丝—北京医院负责人交流疫情防控工作。

中国赴埃塞俄比亚抗疫医疗专家组供图

4月15日，中国抗疫医疗专家组从宁夏银川启程，赴沙特协助开展新冠肺炎疫情防控工作，机上还搭载有体温检测仪、口罩、防护服等医疗物资。

新华社记者 冯开华摄

4月22日，在缅甸仰光国际机场，缅甸卫生和体育部医学研究司司长佐丹吞（前右）向中国抗疫医疗专家组颁发证书。

新华社发

4月24日，中国抗疫医疗专家组在马来亚大学医学系座谈。

中国赴马来西亚抗疫医疗专家组供图

截至5月4日，中国已向17个国家派出19支医疗专家组。他们与当地医疗卫生部门人员、医务工作者开展合作交流，沟通疫情信息，分享防控经验，进行专业培训……用实际行动展现了携手抗疫的力量，也感受着守望相助的温暖

赴沙特专家组

结合当地实际出主意、想办法

阮越盛

4月15日上午9时许，我们从银川河东国际机场乘机前往沙特。沙特航空的乘务长对我们说：“得知将为中国医疗专家组提供本次包机服务，我们特别激动。在全球抗疫的艰难时刻，中国医疗专家是沙中友谊的使者！”在沙特的10天时间里，我们一行走访了沙特疾控中心、定点医院、国家医疗物资采购中心、检测中心等10余家部门，参加了10余次专门会议，与沙特专业人士进行了深入交流和沟通。

4月20日，专家组驻地迎来一位特殊的客人——沙特军方医疗总局局长亚希尔·曼迪拉准将。他是沙特军队医疗工作的总负责人，肩负沙军抗击新冠肺炎疫情的重任。得知中国专家组到来的消息后，他风尘仆仆地赶来，连浅绿色的医疗工作服都没来得及换下。亚希尔提出一连串问题：中国在患者筛查方面是怎么做的，对于沙特流动性很强的难民做好筛查有何建议？疫情防控中重症监护病区如何建设？患者处置的流程是什么？……专家组详细介绍了中国的疫情防控举措，并结合当地实际，一起出主意、想办法。亚希尔听得很认真，不时询问相关细节。一个多小时的会商很快就过去了，亚希尔由衷地说：“中国专家的建议非常有帮助！”

专家组还走访了多家中国企业，举办线上线下防控知识讲座，就新冠肺炎的特征、传播途径、临床表现及治疗、中医在新冠肺炎防治中的作用、个人防护等方面知识进行详细讲解，并回答问题。

万里驰援、共克时艰。我们不会忘记，在中国抗疫最困难的时候，沙方给予我们有力声援和宝贵支持。我们此次沙特之行，不仅是一次抗击疫情的行动，更是一次友谊之行，体现中沙两国守望相助、合作抗疫的意志与决心。

（作者为中国赴沙特抗疫医疗专家组领队、宁夏回族自治区卫生健康委员会副主任，本报驻埃及记者周輖采访整理）

赴埃塞俄比亚专家组

探讨疑难病例治疗方案

曾 勇

4月16日下午，中国医疗专家组一行踏上埃塞俄比亚的土地。在埃塞的10多天里，我们深入了解了当地的疫情防控情况。专家组的日程安排得很满，大家争分夺秒，希望能为埃塞抗击新冠肺炎疫情多出一份力。

埃塞俄比亚十分重视传染病防控。当地卫生领域相关官员和专家专业水平都比较高，对传染病防控经验丰富，考虑问题全面细致。在广播电视上，能看到许多介绍疫情的科普节目。当地政府借鉴中国经验，在新建成的会展中心开设了方舱医院。当地民众在公交站等人群密集处也自觉保持距离。

在埃塞期间，专家组访问了非洲疾病预防控制中心、埃塞俄比亚卫生部、埃塞俄比亚公共卫生研究所等机构，走访多家新冠肺炎患者的定点收治医院和隔离中心，考察防控措施的落实情况，同当地医生探讨疑难病例的治疗方案。此外，专家组还面向在埃塞的华侨华人与中企员工举办关于新冠肺炎预防的科普讲座。

当地医务工作者十分重视与中国同行的交流，提出了许多具体问题，比如发热门诊的设立、医务工作者的个人防护等。我们从中国的实践经验出发给出建议，例如在医院实施“三通道”管理防控措施，即设置单向且相互隔离的医务人员、普通患者、发热疑似患者3条入院通道，以有效避免院内交叉感染。在中国援建的提露内丝—北京医院，我们发现该院设立的发热门诊与新生儿科距离太近，也提出了相应的整改建议，得到院方的认可。

两周的时间里，专家组竭尽所能为埃塞俄比亚抗击疫情提供帮助。埃塞卫生部长莉亚表示，疫情发生以来，埃中两国密切合作、相互支持。专家组的到来进一步加强了双方的医疗卫生防疫合作与交流，将极大提振埃方防疫抗疫的信心和能力，为埃塞乃至非洲成功遏制疫情作出积极贡献。

（作者为中国赴埃塞俄比亚抗疫医疗专家组领队、四川大学华西医院副院长，本报驻南非记者万宇采访整理）

赴布基纳法索专家组

长达8小时的交流会

梁 樑

4月16日，中国专家组抵达布基纳法索。专家组先后赴布基纳法索卫生部、世界卫生组织驻布代表处进行深入座谈，并到多家医院诊所开展实地调研。此外，专家组还连续两天与当地专家进行长达8小时的交流会，多位来自布基纳法索国家疫情防控管理委员会各专家小组、医疗机构、实验室的专家参加。交流中，专家组围绕诊疗方案、重症患者护理、医护人员防控等专题进行讲解演示，结合实际案例交流经验。

一次次座谈、考察、培训，专家组成员不顾舟车劳顿，克服时差，调整午餐时间，希望尽可能多地与非洲朋友分享交流抗疫经验，期望布基纳法索抗疫胜利早日到来。

布传染病学知名专家、新冠肺炎应急团队核心成员田德瑞贝古·乔治博士说，在布基纳法索，中国抗疫医疗专家组的身影活跃在多个部门、场所，同当地官员和专家广泛深入进行交流，毫无保留地提供帮助。专家组带来的知识、经验和技术对布方大有裨益。布方抗疫团队将借鉴中国经验，相信在中方的坚定支持和真诚帮助下，布方一定能够取得抗击疫情的最终胜利。

4月19日，专家组为在布中资机构和华侨华人举办新冠肺炎科普讲座，为大家介绍了新冠肺炎基本知识、传染病防控基本策略、消毒药剂的分类与配制等内容。当天恰逢谷雨节气，专家组还特别从中医角度介绍了节气更迭与人体健康的关系。

几天来的工作紧张而忙碌。在非洲这片火热的土地上，专家组每一个成员都在践行着“不畏艰苦、甘于奉献、救死扶伤、大爱无疆”的中国医疗队精神。

（作者为中国赴布基纳法索抗疫医疗专家组副组长，本报驻南非记者万宇采访整理）

赴缅甸专家组

在全国推行专家组建议

杨丽娟

4月8日，中国医疗专家组抵达缅甸。我们前往仰光、曼德勒、内比都等地，走访调研多家传染病专科医院和大型综合医院，详细了解当地诊疗设施和接诊流程等情况，交流防疫经验，提出可行建议。每到一家医院，我们都会走进隔离病区，深入了解情况。我们还与缅甸各级卫生部门对接座谈、在线视频，就公共场所消毒杀菌、临床诊疗方案等进行交流，答疑解惑。有时候，交流会一开就是4个多小时。我们还赠送给缅方一台全自动核酸提取设备，帮助当地提高新冠肺炎患者的检测速度和数量。

在交流中，专家组中负责防控管理的贾曼红医生重点介绍了中国在病例发现以及密切接触者追踪管理等方面的有效做法。负责感染防护的韩广营医生演示了如何正确穿、脱防护服。他一边操作一边解释：“脱比穿难，相当于拆雷的过程，因为一旦进入污染区，身上就可能附着病毒，如果脱不好就会造成感染。”缅方医务人员认真倾听，还实际演练，直到熟练掌握为止。专家组还就医院清洁区、污染区、专门通道等区域设置提出了建议，以防止医务人员感染。院方听取了我们的建议，立刻进行相应改造。

缅甸卫生和体育部部长敏推在会见专家组时表示：“在缅甸抗击疫情的最关键时候，中国专家组雪中送炭，体现了缅中深厚的胞波情谊。中方分享的经验非常宝贵。缅方将在全国推行专家组建议，并加强与中方的抗疫合作。”

中缅两国是同甘共苦、守望相助的邻居、胞波和伙伴。缅甸人民亲切、善良，在交流过程中，我们听到最多的话语是感谢。希望专家组所做的工作能够为缅甸抗疫的最终胜利作出积极贡献。

（作者为中国赴缅甸抗疫医疗专家组组长、云南省中医药管理局副局长，本报驻缅甸记者李秉新采访整理）

赴马来西亚专家组

讨论中医药抗疫治疗方案

李 俊

4月18日，中国医疗专家组携带抗疫物资抵达马来西亚。在马工作期间，我们走访马来西亚医疗机构，了解抗疫情况，同当地公共卫生专家和医务人员交流抗疫经验。

在两周的密集行程中，专家组先后走访了首都吉隆坡、沙捞越州和沙巴州的13家当地医疗和研究机构，参加了15场视频会议，还举行了一系列专项培训。我们与马方同行的交流十分顺利。马方同行的专业和敬业令人印象深刻，每场交流会结束时，他们总是围住中国专家进一步提问。

我们观察到马方非常重视疫情防控和治疗，自行动管制令实施以来，民众社交频率和范围大大减小。民众的防护意识不断增强，公共场合也都放置洗手液以供消毒使用。马来西亚新增确诊病例数近几周显著下降，正在为全面复工复产做准备。马卫生部推出了类似中国的健康码，对不同健康状况的人群进行识别和跟踪。

马来西亚有较好的中医基础。在多场交流活动中，与会的许多马方官员和医护人员均提出希望了解中医药在中国抗击新冠疫情中的应用。马卫生部传统和辅助医学局与中方专家组就中医药在抗疫中的应用举行了4次交流会，马来西亚拉曼大学中医系、马来西亚中医总会等数十家机构的人员参加交流。专家组结合广东省与马来西亚在气候、生活习惯上的相似之处，交流了诊疗方法、药物配方等。此外，我们还结合当地实际，讨论中医药抗疫治疗方案。

交流不止于线下。中国专家组在社交媒体上进行网络直播，面向在马华侨华人等举行多场视频连线，从个人防护、疫情趋势和心理健康等角度详细讲解。

马来西亚卫生总监努尔·希萨姆表示，中国医疗专家组的到来增强了马来西亚战胜新冠肺炎疫情的信心，希望借鉴中国抗疫经验，及早战胜新冠肺炎疫情。

（作者为中国赴马来西亚抗疫医疗专家组组长、广东省中医院副院长，本报驻泰国记者林芮采访整理）

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《 人民日报 》（ 2020年05月11日 17 版）