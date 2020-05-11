党员志愿者包户指导垃圾分类

行首善标准 建美丽家园

本报讯（记者 李泽伟）新修订的《北京市生活垃圾管理条例》5月1日起正式施行，北京城市副中心结合党员“双报到、双积分”机制，全面开展“党旗飘扬副中心党员志愿者上岗垃圾分类指导员”新时代文明实践推动日活动。自5月10日开始持续到6月底，城市副中心将通过新时代文明实践推动日活动集中引导党员志愿者在各社区（村）垃圾投放点进行现场劝导、督促，指导、监督居民进行正确的垃圾分类。

5月10日，在玉桥街道远洋东方小区垃圾分类站点，街道领导干部、区级下沉党员干部及社区在职党员引导居民正确投放垃圾，并通过发放垃圾分类宣传册和明白纸，广泛宣传垃圾分类的意义、方法，普及分类知识。截至目前，全区已配备近2000名垃圾分类指导员，党员志愿者的陆续加入将为一线开展垃圾分类指导工作注入更加充足的力量。

让党员成为冲锋在一线的指导员和监督员。紧邻北京城市副中心行政核心区的潞城镇也开展了别具特色的党员志愿者上岗垃圾分类指导员活动。在大营村，增援疫情防控工作的市级下沉干部、村内党员及在职党员志愿者共同进行垃圾分类宣传。与此同时，现场还开展了废旧电池等有害垃圾兑换日用品活动，引导群众提高将有害垃圾进行分离、处理的自觉性。潞城镇东刘庄村，村内设立党员驻点宣讲督导岗，让党员成为冲锋在垃圾分类一线的指导员和监督员。在此基础上，还推行垃圾分类党员联系制，按照“就亲、就近、就便”的原则，由每位党员自己挑选几户村民，发挥街坊之间“进得了门、说得上话、办得好事”的优势作用，指导监督其做好垃圾分类。当天，东刘庄村10余名党员现场签下承诺书，认领“结对户”。

据了解，在高标准推进生活垃圾分类工作中，通州区通过党员志愿者带头示范、带领周边、带动群众的方式，引导市民爱护环境卫生，养成文明健康的生活习惯，使垃圾分类成为北京城市副中心的新时尚。“党旗飘扬副中心 党员志愿者上岗垃圾分类指导员”新时代文明实践推动日活动开展期间，广大党员志愿者将在5月、6月每个周六集中开展活动。据统计，活动首日共有一万余名党员志愿者参与。

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东城再生资源可预约上门收取

本报讯（记者 蒋若静）近日，东城区朝阳门街道开展垃圾分类推进活动，并正式启用“再生资源回收快递车”。据了解，“再生资源回收快递车”开通24小时回收预约热线，每天7时至20时上门回收再生资源，帮助居民培养垃圾分类习惯。

朝阳门街道办事处副主任李焱表示，很多居民习惯将可回收物收集起来，积累到一定数量后才集中送到废品回收站，既存在安全隐患，也不方便存放、运输。为此，街道联合物业特别设置了再生资源回收专车，随时为居民上门服务，从源头上保证了垃圾减量和可回收物的分类收运。回收回来的可回收物直接上车不落地，减少了设置固定废品回收站点对环境的影响。

据了解，朝阳门街道联合辖区天诺物业为9个社区配备“再生资源回收快递车”，可上门回收居民分类出来的可回收物，车上印有垃圾分类的知识，并开通24小时回收预约热线，每天7时至20时，有专门工作人员上门回收。