以升级版预约制提升社会服务品质

想理发，提前在理发店预约登记；想旅游，提前在网上预约门票；想看病，提前预约挂号……疫情期间，凡出门必“预约”已成为很多人的一种习惯。在疫情常态化防控乃至“后疫情”时代，预约制还能继续实行吗？专家表示，让预约更方便、更人性化，方能使之成为常态。

民众对于预约制不会感到陌生。此前，预约看病、预约结婚登记、预订酒店或餐位、预约健身或美容等做法早已存在。只不过过去预约制的随意性较强，预约尚未成为普遍的生活方式。但在疫情之下，预约作为防疫手段被广泛使用，预约的益处和不约的坏处相差明显，预约制因此成为社会关注和讨论的焦点话题。

预约制的好处实在太多，有必要将其持续保持下去。预约旅游，省去排队购票的麻烦，无需担心门票售罄，且旅客人数适中，风景不再被人潮遮挡。预约看病，提前几分钟到诊室，不必一等几小时。预约参观博物馆，可以提前查资料，降低观展的盲目性，不仅观展体验好，博物馆也变得井然有序……预约制节省时间、提高效率，使资源合理均衡配置，让社会更有秩序，让生活更有品质。既然有这么多好处，就不应仅作防疫手段使用，此后就不再提倡。

以前的预约制比较简单，无法满足更多的需求，预约制应推出升级版。比如，过去预约属于非必选项，不预约也能得到较好服务，但将来预约有可能成为必选项，不预约就会丧失优先权，比如买不到门票等。在就医方面，目前已有多地要求非急诊全面预约，将来这种现象也可能出现在其它更多服务领域。预约变成必选项，就必须照顾到所有群体，比如下载相关APP，关注微信公号或小程序，填写个人信息等繁琐方式应加以简化，并提供多种预约渠道，方便老年人和其他对此不适应的人。

此外，预约制的规则有待细化，配套措施也有待完善。商家做生意，当然来者不拒，这样一来，是否预约就无关紧要，预约制就难以得到普及。景区实现预约制，但酒店没有同步实现，就会出现游客到旅游地却不能进景区等现象。景区虽然通过预约整体限流，但景区内的景点或许由于没有预约，仍会出现拥挤。患者到了预约时间出现在诊室，但医生很可能还在忙着为其他患者诊疗，预约看病的效果就会大打折扣。种种可能出现的不良现象，都需要通过完善和细化规则加以化解。

优质的社会服务，需要通过预约来调配资源和保持秩序，这就意味着预约制可以作为提升服务品质的重要手段来使用，建设服务型社会，不仅各行业有必要推出适合本行业的预约制，而且在整体上，也有必要为预约制制定基本规则。如此才能推进预约制健康发展，使之成为民众接受服务的首选。