热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

以升级版预约制提升社会服务品质

秋实

2020年05月11日08:21 来源：北京青年报

想理发，提前在理发店预约登记；想旅游，提前在网上预约门票；想看病，提前预约挂号……疫情期间，凡出门必“预约”已成为很多人的一种习惯。在疫情常态化防控乃至“后疫情”时代，预约制还能继续实行吗？专家表示，让预约更方便、更人性化，方能使之成为常态。

民众对于预约制不会感到陌生。此前，预约看病、预约结婚登记、预订酒店或餐位、预约健身或美容等做法早已存在。只不过过去预约制的随意性较强，预约尚未成为普遍的生活方式。但在疫情之下，预约作为防疫手段被广泛使用，预约的益处和不约的坏处相差明显，预约制因此成为社会关注和讨论的焦点话题。

预约制的好处实在太多，有必要将其持续保持下去。预约旅游，省去排队购票的麻烦，无需担心门票售罄，且旅客人数适中，风景不再被人潮遮挡。预约看病，提前几分钟到诊室，不必一等几小时。预约参观博物馆，可以提前查资料，降低观展的盲目性，不仅观展体验好，博物馆也变得井然有序……预约制节省时间、提高效率，使资源合理均衡配置，让社会更有秩序，让生活更有品质。既然有这么多好处，就不应仅作防疫手段使用，此后就不再提倡。

以前的预约制比较简单，无法满足更多的需求，预约制应推出升级版。比如，过去预约属于非必选项，不预约也能得到较好服务，但将来预约有可能成为必选项，不预约就会丧失优先权，比如买不到门票等。在就医方面，目前已有多地要求非急诊全面预约，将来这种现象也可能出现在其它更多服务领域。预约变成必选项，就必须照顾到所有群体，比如下载相关APP，关注微信公号或小程序，填写个人信息等繁琐方式应加以简化，并提供多种预约渠道，方便老年人和其他对此不适应的人。

此外，预约制的规则有待细化，配套措施也有待完善。商家做生意，当然来者不拒，这样一来，是否预约就无关紧要，预约制就难以得到普及。景区实现预约制，但酒店没有同步实现，就会出现游客到旅游地却不能进景区等现象。景区虽然通过预约整体限流，但景区内的景点或许由于没有预约，仍会出现拥挤。患者到了预约时间出现在诊室，但医生很可能还在忙着为其他患者诊疗，预约看病的效果就会大打折扣。种种可能出现的不良现象，都需要通过完善和细化规则加以化解。

优质的社会服务，需要通过预约来调配资源和保持秩序，这就意味着预约制可以作为提升服务品质的重要手段来使用，建设服务型社会，不仅各行业有必要推出适合本行业的预约制，而且在整体上，也有必要为预约制制定基本规则。如此才能推进预约制健康发展，使之成为民众接受服务的首选。

(责编：李轶群、许晓华)


推荐阅读

世界免疫周：专家解读疫情期间如何安全接种疫苗   疫情期间一些关于卡介苗、肺炎球菌疫苗对新冠肺炎有保护效果的传言，是否确有依据？世界免疫周期间，复旦附属儿童医院传染科主任、疫苗接种评估主任曾玫，苏州市疾控中心传染病防制科科长栾琳围绕群众关心关注的疫苗接种问题接受了人民网记者采访。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn