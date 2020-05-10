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“生命至上”彰显人性光辉

——携手全球抗疫 彰显中国担当③

本报评论员

2020年05月10日08:18 来源：人民网－人民日报

　　重症患者的救治，体现抗疫成效，事关抗疫信心。不久前，武汉一名新冠肺炎重症患者的抢救视频刷爆网络，“一定要让他活！”医护人员握拳鼓劲的一句话，戳中中国人的泪点。用了25天ECMO、上了50天呼吸机，四省医护人员接力救治两个多月，这名患者转危为安。为了尽可能挽救湖北和武汉重症患者生命，中国定点安排国家级专家、高水平医院，集中救治，“一人一策”。武汉确诊的2500多名80岁以上高龄患者中，救治成功率接近70%，年纪最长者为108岁。

　　一切以挽救生命为重。疫情突袭，习近平总书记从一开始就强调要“始终把人民群众生命安全和身体健康放在第一位”，要求“把疫情防控工作作为当前最重要的工作来抓”。短短两三个月时间，绝大多数省份实现确诊病例和新增病例“双清零”，7万多名患者治愈出院，迅速扭转了疫情快速蔓延的严峻局面，以较高的治愈率和较低的病亡率创造了抗击重大传染病的“中国奇迹”。不放弃任何一个生命，有一线希望就付出百分之百的努力，这是人民至上、生命至上理念的生动写照。

　　一切为挽救生命让路。为了尽快阻断疫情传播，党中央果断作出关闭离汉离鄂通道的决策，即使付出城市停摆、经济下滑的代价，也在所不惜！生命重于泰山，340多支医疗队、超过4.2万名医护人员驰援湖北，中国最顶尖的10个院士团队奋战一线，全国近1/10的重症医学骨干接力上阵……举全国之力、集优势兵力，尽锐出战，昼夜不息。正是凭借着世所罕见的防控力度和救治速度，中国兑现了生命至上的诺言，彰显了生命无价的情怀。

　　挽救生命，中国不计成本。1月22日，中国政府即宣布，新冠肺炎患者和疑似患者的治疗费用无需个人承担。国家财政紧急下拨疫情防控补助资金，各地纷纷加大疫情防控投入，呼吸机、防护服、救护车等各类医疗物资全国调运，粮油、蔬菜、水果等各类生活必需品八方汇集。有两组数据最具说服力，一组是武汉市新冠肺炎患者总体治愈率达94%。另一组是，据国家医保局披露，确诊住院患者人均医疗费用达到2.15万元，重症患者人均治疗费用超过15万元，这些费用除部分由医保报销外，其余均由国家财政补助。这其中，一位70岁的患者接受治疗近3个月，两度用上ECMO，治疗费用近140万元。英国学者、伦敦经济与商业政策署前署长罗思义说得好：“中国从一开始就深刻理解什么是真正影响人们生活的人权。在致命的大流行病中，最要紧的人权不是刻板、肤浅的‘人权’概念，而是要能活下去”。

　　挽救生命，中国伸出援手。疫情全球蔓延，中国秉持人道主义精神，向世界许多需要帮助的国家和地区伸出援手。截至目前，中国政府已经或正在向150多个国家和国际组织提供急需的医疗物资援助，累计派出15批医疗队援助16个国家，向世界卫生组织捐款5000万美元，支持发展中国家疫情防控和卫生体系建设……一批批珍贵物资、一次次视频连线、一个个援外医疗专家组，尽己所能，扶危济困，绽放出命运与共、大爱无疆的人道主义光辉。

　　重大危机面前，对待生命的态度检验着一个国家的道德良知和价值取向。新中国成立70多年来，无论是面对汹涌的洪水、惨烈的地震，还是肆虐的疫情，中国共产党和中国政府始终把人民生命安全和身体健康放在第一位。这既源于执政党高度的政治自觉，也是一代代共产党人矢志不移的使命担当，始终坚守的执政理念。

　　4月4日，清明节，中国举行全国性哀悼活动。一家外国驻华使馆在微博中写道：“中国以国之名祭奠新冠肺炎遇难者，让我们看到了中国对个体尊严与生命的尊重与敬畏，也读懂了14亿中国人集体情感释放背后的团结与力量。”真诚关怀每一个生者、衷心尊重每一个生命、全力拯救每一个病患，中国抗击疫情闪耀的人性光辉，在病毒肆虐的当下，唤起了团结的愿望，传递着温暖的力量。


　　《 人民日报 》（ 2020年05月10日 01 版）

(责编：许晓华、李轶群)


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