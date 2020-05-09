聚焦质控 浙江省VTE联盟发布2020年工作重点

一场突如其来的疫情给医疗系统带来前所未有的挑战，也再次证明科学有效的医院管理体系是战胜疾病，保护医患的基础。2020年4月28日，浙江省VTE联盟第一次工作会议在线上举办，继续推进「肺栓塞和深静脉血栓形成防治能力建设项目」在浙江省开展，明确2020年的工作重点是聚焦质控，做好基线调查，为浙江省未来VTE建设夯实基础。国家卫生健康委员会医政医管局医疗资源处王毅处长、浙江省卫生健康委员会俞新乐副主任、浙江大学医学院邵逸夫医院潘宏铭副院长出席会议并致辞，来自浙江及全国600多位医院管理层及临床专家共同上线参加了本次会议。

会议开场由浙江大学医学院附属邵逸夫医院&VTE联盟临床委员会内科主任委员应可净教授主持。

国家卫生健康委员会医政医管局医疗资源处王毅处长讲到:“首先借此机会向在疫情期间奋斗在抗疫一线的医务人员表示深切的慰问和敬意!在党中央坚强领导下，全国疫情防控取得了阶段性成效。目前，我们既要落实好常态化疫情防控举措，同时也要把医疗管理工作进一步抓好，恢复正常的诊疗秩序。浙江省自启动VTE 项目建设一年来，省卫健委高度重视，多家医院共同推动，在摸清底数的基础上，狠抓质量控制，取得了显著成效，在全国发挥了很好的示范作用。2020年希望继续做好相关工作，在省卫健委的领导下，开展好高标准的建设工作，扎扎实实的将VTE项目惠及患者，共同努力，为推进健康中国建设作出应有的贡献。”

浙江省卫生健康委员会俞新乐副主任致辞：“VTE防治能力建设是一项长期工作，浙江省卫健委已经将VTE防治建设标准纳入到全省医疗质量安全的评审内容中，成为一项常规工作。在去年VTE大会上我们已经制定了VTE防治能力质控基线调查的计划，通过基线调查来了解我们防治能力现状，希望五大省级牵头医院，尤其是第一届轮值主席单位邵逸夫医院，能够积极推动各个医院和各个学科共同努力做好这项工作，为我们的VTE建设明确方向，更高效地推动VTE防治能力提升“。

浙江大学医学院邵逸夫医院潘宏铭副院长代表浙江省VTE联盟第一届轮值主席单位致辞：“邵逸夫医院非常荣幸地成为第一届轮值主席单位，在不断加强自身VTE防治能力建设的同时，积极组织和带领兄弟单位携手并进。我们会联合其他兄弟主席单位一起，积极推进联盟2020年的重点工作方向，在省卫健委领导、省质评办的指导下，配合质控学组，积极推动全省质控基线调查工作；通过基线数据分析，更加明确未来VTE防治项目建设的方向和重点，更加高效地推进项目建设“。

会议上半场由浙江省质量控制与评价办公室缪建华副主任，浙江大学医学院附属第一医院血管外科&VTE联盟临床委员会外科主任委员张鸿坤教授共同主持；VTE联盟质控委员会质管学组蔡斌主任部署了2020年基线调查的工作；特别邀请了浙江大学公共卫生学院的统计学专家朱益民教授讲解了基线调查相关的填报、统计要点。

会议下半场由浙江省医院协会梁立强秘书长和浙江省医疗质量控制与评价办公室骆晓琳科长主持，浙江大学医学院医务科科长陈文军主任汇报了轮值主席单位2020年推动VTE建设的工作设想；浙江大学医学院附属第二医院张秀来主任分享了浙大二院在VTE质控方面的建设经验。

最后，两位大会主持，VTE联盟临床委员会内科主任委员应可净教授和浙江省医疗质量控制与评价办公室缪建华副主任作大会总结。应可净教授呼吁各联盟单位医务、质管部门联合临床共同积极地完成基线调查，为推动项目建设提供指引；缪建华主任提醒各单位，固定填报人员，责任到人，确保数据填写规范、准确，以保证基线调查分析能够真正发挥指导作用。